DOOM Eternal in 4K: un video di gameplay mostra la potenza della nuova scheda Nvidia

Un gameplay di DOOM Eternal in 4K è stato pubblicato da Nvidia sul proprio sul canale YouTube per mostrare la potenza della nuova scheda grafica RTX 3080 Ti

Per mostrare al mondo le capacità della RTX 3080 Ti, la nuova scheda grafica della serie GeForce, Nvidia, in collaborazione con id Software, ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video di gameplay di DOOM Eternal in 4K. All’interno di questo è possibile vedere dei passaggi del gioco sia in presenza che in mancanza della scheda, e la differenza è senza dubbio notevole.

DOOM Eternal in 4k: quanto è accurato il gameplay mostrato

Il video di gameplay di DOOM Eternal in 4k, prima di essere caricato su YouTube, è stato mostrato al pubblico durante una conferenza tenutasi all’interno della nota fiera di Taipei dedicata all’innovazione dell’hardware Computex. Come era stato annunciato, l’azienda ha sfruttato l’occasione per mostrare al mondo i suoi nuovi prodotti. Durante questa presentazione è stato affermato in maniera esplicita il fatto che quanto mostrato si tratti di un autentico video di gameplay e che, di conseguenza, le notevoli prestazioni grafiche che esso contiene sono le stesse che possono ottenere coloro che sceglieranno di acquistare la nuova scheda grafica di Nvidia.

Oltre a questo trailer, durante il proprio panel Nvidia ha annunciato anche che diverse nuovi giochi sono stati implementati per supportare le migliorie grafiche fornite dalle ultime schede della serie RTX; tra di essi ci sono anche titoli di grande fama, come Red Dead Redemption 2 e Rainbow Six Siege. In totale, i videogiochi adesso supportati sono all’incirca 130. Siete dei giocatori di DOOM Eternal? Vi suggeriamo allora di leggere la nostra recensione del DLC The Ancient Gods Part 2.

