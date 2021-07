Donkey Kong: un anniversario in sordina

Quest’anno ricorre l’anniversario del buon Donkey Kong, ma pare che l’evento sia passato davvero in sordina

Lo scorso 8 luglio, infatti, era l’anniversario del caro vecchio Donkey Kong che ha potuto spegnere ben 40 candeline sulla sua torta, probabilmente alla banana, ma pare che non vi siano state celebrazioni particolare per una delle icone di casa Nintendo. Cerchiamo dunque di capire insieme il motivo di tale scelta.

Donkey Kong: un anniversario all’ombra di Zelda

Pare infatti che l’anniversario di Donkey Kong coincidesse con quello di un’altra delle super saghe di Nintendo, ovvero, quella di The Legend of Zelda. Una serie che ha compiuto dunque 35 anni e che è diventata uno dei simboli della casa di Kyoto assieme al mitico Super Mario.

Creato dal fantasioso Shigeru Miyamoto, il titolo è partito come cabinato nei primissimi anni Ottanta, rimane comunque giocabile su NES mini, per poi proseguire su SNES con la serie di Country, sulle console mobile ed anche come personaggio giocabile su altre serie come Mario Kart e Super Smash Bros. Da non dimenticare poi il sublime lavoro di David Wise come compositore per la sua colonna sonora!

Insomma, un’eredità non da poco. Purtroppo visto che il primate non ha ancora potuto godere di un nuovo titolo dopo il Tropical Freeze di pochi anni fa, e che l’ultimo E3 è stato “dominato” dal sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild assieme al Game & Watch a tema Link e soci, adesso si è capito bene il motivo. Una spiegazione piuttosto triste.

Come avrete ben capito, ci sarà ancora un po’ da aspettare prima di poterci godere un titolo con il nostro scimmione preferito. Nel frattempo che ne dite di recuperare alcuni capitoli della sua saga, ed altri della Nintendo, al miglior prezzo sul mercato? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere sempre aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!