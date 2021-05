Donkey Kong: nuovo gioco in arrivo?

Oramai sono passati un bel po’ di anni dall’ultima volta in cui abbiamo visto Donkey Kong, ma forse ora è arrivata l’ora di un nuovo gioco

Donkey Kong è una delle serie più iconiche di casa Nintendo assieme a Super Mario e la saga di The Legend of Zelda e, dopo aver visto l’ultimo Tropical Freeze del 2014, i fan chiedono a gran voce un nuovo gioco dedicato interamente all’iconico scimmione.

Apparso sin dai primissimi anni Ottanta, il primate con la cravatta ed il suo fratellino, sono stati giocabili anche su console storiche come il NES e lo SNES. Inoltre lo stesso discorse vale per la loro versione in miniatura!

Cosa sappiamo sul nuovo gioco di Donkey Kong

Dai rumors apparsi recentemente in rete, soprattutto ad opera dell’insider Zippo e l’utente LonelyGoomba, pare che un nuovo gioco di Donkey Kong non sia proprio una fantasia basata sul nulla. Zippo ha infatti confermato sul suo blog che il team di sviluppo sarà lo stesso di Super Mario Odyssey e che il titolo potrebbe essere una delle rivelazione del prossimo E3. Per quanto riguarda la grafica vi è poi un certo disaccordo perché, in un articolo di Nintendo Life, si afferma che sarà in 2D mentre Zippo ed altri insiders sostengono che sarà in 3D.

In ogni caso, dopo le sue apparizione sui vari Super Smash Bros. e Mario Kart, un nuovo capitolo del simpaticissimo primate è proprio quello che ci vuole per riprendere in mano una delle serie più divertente, e straordinariamente complesse, della Grande N. Naturalmente ricordiamo che questi sono dei rumors ancora da confermare quindi, almeno per il momento, frenato un po’ il vostro entusiasmo.

Ad ogni modo, che ne direste di procurarvi altri titoli della saga ad un buon prezzo? Se la vostra risposta è sì, cliccate qui, mentre per essere sempre aggiornati sul mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi su tuttoteK!