Donkey Kong Country Returns HD: svelate le dimensioni

A volte ritornano, e altre volte pure in HD: ecco a quanto ammontano le dimensioni della riedizione di Donkey Kong Country Returns

Insieme ai 6 GB di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e ai 10 richiesti da Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica, abbiamo anche le dimensioni del “compagno di merende” Donkey Kong Country Returns HD. L’ultimo anno del ciclo vitale di Nintendo Switch si preannuncia essere un canto del cigno con tutti i crismi, e in attesa di ulteriori notizie sul successore della piattaforma ammiraglia, la Grande N ha evidentemente deciso di far trascorrere qualche tempo tra un arrivo e l’altro. Ora, dall’eShop nipponico abbiamo la conferma dello spazio che dovremo liberare dalle nostre microSD. O, se siete particolarmente selettivi, anche dalla memoria interna, chi può dirlo?

Le dimensioni effettive di Donkey Kong Country Returns HD

In confronto ai più modesti 6,7 GB richiesti dal sequel, Tropical Freeze, nel caso di Donkey Kong Country Returns HD parliamo di dimensioni un pizzico meno clementi di quanto pensereste. Vi occorreranno infatti all’incirca 9 GB di spazio libero. Si tratta comunque di un’ottimizzazione della memoria meno arguta di quanto il Colosso di Kyoto ci abbia abituati a vedere con le sue produzioni, ma in confronto agli standard odierni (specie su altri lidi) è praticamente una bazzecola. Sviluppata esternamente da Forever Entertainment, probabilmente per evitare a Retro Studios un sovraccarico di lavoro (Metroid Prime 4: Beyond), l’avventura sarà da noi il 16 gennaio 2025. Appuntamento, in tal senso, al day one.

