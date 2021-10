Disponibile il preload di Animal Crossing: Happy Home Paradise

Il DLC Happy Home Paradise per Animal Crossing New Horizons è finalmente disponibile per il preload. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Dopo un periodo di silenzio, Nintendo ha finalmente tolto il velo di mistero che nascondeva le grandi novità in serbo per il proprio life simulator. Animal Crossing riceverà infatti un grande aggiornamento gratuito il prossimo 5 novembre, ed esso sarà accompagnato anche da un DLC a pagamento, intitolato Happy Home Paradise, ed il cui preload è già disponibile. Se dunque negli scorsi mesi siete stati un pò assenti sulla vostra isola, ora avete più di un buon motivo per tornarci.

Animal Crossing: Happy Home Paradise, preload già disponibile

Annunciato ufficialmente durante un direct dedicato lo scorso 15 ottobre, Happy Home Paradise è il primo DLC a pagamento per Animal Crossing New Horizon, disponibile per il preload fin da ora per tutti coloro che lo hanno acquisto. Il titolo, che fin dalla sua uscita ha registrato vendite impressionanti, tenendo anche compagnia a milioni di utenti durante il lockdown mondiale da COVID-19, si prepara così all’arrivo di grandissime novità che faranno la gioia di tutti gli appassionati rimasti un pò a bocca asciutta negli scorsi mesi.

Se già l’aggiornamento gratuito porta con sé una quantità impressionante di elementi vecchi e nuovi per la saga, il DLC Happy Home Paradise aggiungerà un’intera nuova area traboccante di novità e cose da fare. Grazie ad esso potremmo infatti visitare un arcipelago nel quale impareremo nuovi metodi di personalizzazione delle abitazioni, oltre a fare la conoscenza di nuovi simpatici personaggi. Ricordiamo che questo DLC è acquistabile singolarmente al prezzo di 25 €, oppure è compreso nel nuovo pacchetto di abbonamento Nintendo Switch Online + Pass aggiuntivo (che prevede anche l’accesso ai nuovi titoli Nintendo 64 e Sega Mega Drive).

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di tornare sulla vostra isola per provare tutte le novità in arrivo?