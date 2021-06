Disponibile l’espansione Regno Glaciale del GCC di Pokémon!

Tramite comunicato stampa, la The Pokémon Company International ha annunciato la pubblicazione della nuova espansione Spada e Scudo – Regno Glaciale del GCC di Pokémon

Il mondo dei Pokémon si va via via espandendo sempre di più, rendendo il franchise uno dei più remunerativi di sempre. Dopo l’uscita di New Pokémon Snap, è stata svelata la data d’uscita di Legends: Arceus e l’inizio dell’evento Pokémon Go Fest. Vi basta questo, insomma, per capire quanto sia poliedrico il brand che ha Pikachu come eterna mascotte e che ha reso Game Freak e la The Pokémon Company più in generale, aziende con fatturati altissimi. Gli appassionati però lo sanno che Pokémon vuol dire anche gioco di carte collezionabili, ed è questo di cui vi vogliamo parlare in questa sede. Questo perché, tramite comunicato stampa, la The Pokémon Company International ha annunciato la pubblicazione della nuova espansione Spada e Scudo – Regno Glaciale.

Il nuovo set è disponibile presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo e dà il benvenuto a Re Calyrex nelle vesti di Pokémon-V e Pokémon-VMAX in entrambe le sue forme: Cavaliere Glaciale e Cavaliere Spettrale. Insieme a Calyrex arrivano Articuno di Galar, Zapdos di Galar, Moltres di Galar e molti altri. L’espansione aggiunge oltre 70 nuove carte Stile di Lotta e offre ai giocatori l’occasione perfetta per migliorare i propri mazzi Colpo Singolo o Colpo Rapido. L’azienda ha anche rilasciato un trailer per presentare l’espansione, che vi lasciamo proprio qua sotto.

L’espansione Regno Glaciale è completa di buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali, e include le seguenti carte:

Otto Pokémon-VMAX;

15 Pokémon-V e 26 Pokémon-V a figura intera;

28 carte Allenatore e 13 carte Aiuto a figura intera;

Tre nuove carte Energia speciale.

Inoltre, potrete ricevere un codice speciale per ottenere un Dynacristallo nel gioco di Spada o Scudo, che vi permetterà di incontrare e sfidare Sandaconda Gigamax in un Raid Dynamax. I codici saranno disponibili solo dal 18 giugno al 18 luglio 2021 presso GamestopZing, sia online sia in negozio fisico, fino ad esaurimento scorte. Per ottenere il Dynacristallo non sarà richiesto alcun acquisto.

Avete visto il trailer della nuova espansione del GCC di Pokémon Spada e Scudo – Regno Glaciale?