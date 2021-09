Disney Magical World 2 Enchanted Edition: annunciata l’uscita per Nintendo Switch

Esplorate mondi fantastici e incontrate i vostri personaggi Disney preferiti in Disney Magical World 2 Enchanted Edition in uscita a dicembre per Nintendo Switch

Bandai Namco ha annunciato durante lo scorso Nintendo Direct l’uscita per Nintendo Switch di Disney Magical World 2 Enchanted Edition. Il titolo, in arrivo il prossimo 3 dicembre, offrirà ai giocatori la libertà di vivere una nuova vita e di divertirsi con i propri personaggi Disney preferiti. Inoltre, si potranno esplorare molti ambienti a tema Disney pieni di avventure e divertirsi con una vasta gamma di attività e mini giochi avvincenti. Scopriamo insieme quali saranno le caratteristiche di questo Disney Magical World 2.

All’interno di Disney Magical World 2 Enchanted Edition, i giocatori inizieranno la loro avventura creando il proprio avatar e scegliendo dunque tra migliaia di opzioni di personalizzazione. Una volta iniziato il proprio percorso nel gioco, saremo accolti da Topolino e i suoi amici nella città di Castellopoli. Qui, si potranno creare abitazioni uniche e personalizzate e incontrare alcuni simpatici personaggi appartenenti al mondo Disney. Una volta preso confidenza con le meccaniche e aver fatto i primi passi nel gioco, i nuovi residenti di Castellopoli conosceranno gradualmente i propri vicini e potranno accedere ad alcuni portali misteriosi che li condurranno in nuovi mondi con molti altri personaggi con cui interagire e fare amicizia.

Con sei mondi unici da esplorare, Disney Magical World 2 Enchanted Edition in uscita per Switch, include molte ambientazioni colorate che i fan di Disney riconosceranno sicuramente. Ciascuna di esse offrirà tantissimi divertenti mini giochi a tema. Dalla decorazione di interni, alla gestione di locali, fino alle sfilate di Magical Dream e alle avventure nei fantastici dungeon, Disney Magical World 2 Enchanted Edition conterrà tantissime attività che faranno felici tutti i tipi di giocatori.

