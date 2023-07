Disgaea 7: Vows of the Virtueless si mostra con un nuovo trailer!

Tramite comunicato stampa, Nippon Ichi Software ha mostrato un nuovo trailer di Disgaea 7: Vows of the Virtueless, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il mondo degli SRPG si regge su poche certezze e una fra queste è decisamente la serie di Disgaea. L’ultimo capitolo, Disgaea 6: Defiance of Destiny (qui trovate la nostra recensione), poi arrivato anche in versione Complete, ci aveva lasciati con una leggera sensazione di amaro in bocca, principalmente dovuto alla mancanza di novità davvero significative (anche se la meccanica della Super Reincarnazione era davvero divertente, a ripensarci) e a una forte carenza di perizia tecnica. Due grossi difetti che vorremmo ben vedere sistemati in Disgaea 7: Vows of the Virtueless.

Disgaea 7 si mostra in un nuovo trailer!

Recentemente, NIS ha divulgato un nuovo trailer di Disgaea 7, che potete trovare proprio qua sopra a metà articolo. Proprio l’azienda, tramite comunicato stampa, ha tenuto a specificare con questo nuovo capitolo della serie Disgaea le avventure SRPG arriveranno ad un livello superiore, dandoci anche un breve scorcio sulle meccaniche di gioco più o meno innovative (e questo dovremo deciderlo, essenzialmente, pad alla mano.

La Jumbification, ad esempio, ci permetterà di far crescere i nostri combattenti fino a raggiungere dimensioni enormi e dominare il campo di battaglia, mentre con la Hell Mode avremo la possbilità di aumentare la nostra furia per una potenza d’attacco devastante. Le classi di personaggi disponibili saranno 45 in totale e tante nuove funzionalità aggiuntive saranno disponibili, come la Item Reincarnation, le Battaglie Classificate Online e una Demonic Intelligence rinnovata. Disgaea 7: Vows of the Virtueless arriverà su Nintendo Switch, PS4, PS5 e PC il 6 ottobre 2023.

Avete visto il nuovo trailer di Disgaea 7: Vows of the Virtueless? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!