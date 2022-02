Disgaea 6 Complete è stato finalmente annunciato!

Nippon Ichi Software ha recentemente annunciato Disgaea 6 Complete, una versione di Disgaea 6 Defiance of Destiny completa di tutti i contenuti aggiuntivi

Se siete dei fan dei giochi di ruolo giapponesi conoscerete sicuramente Disgaea, la nota serie di JRPG targati Nippon Ichi Software. Questi titoli si contraddistinguono per un gameplay tattico a turni molto profondo e nel corso degli anni si sono ritagliati una grossa fetta di fan in tutto il mondo.

L’ultimo capitolo della serie è Disgaea 6 Defiance of Destiny, che venne pubblicato per la prima volta più di un anno fa. Dopo tutto questo tempo però sembra che il titolo tornerà finalmente a far parlare di se. Recentemente infatti Nippon Ichi Software ha annunciato Disgaea 6 Complete, una versione di Disgaea 6 Defiance of Destiny completa di tutti i contenuti aggiuntivi.

La versione completa di Disgaea 6 arriva quest’estate!

In occidente Digaea 6 Defiance of Destiny è stato pubblicato solamente per Nintendo Switch, ma ora finalmente il titolo arriverà anche su altre piattaforme. Il nuovo Disgaea 6 complete infatti sarà giocabile anche su PS4, PS5 e PC! Purtroppo al momento non è stata rivelata una data d’uscita precisa, ma almeno sappiamo che il gioco dovrebbe essere pubblicato questa estate. Qui di seguito potrete trovare il trailer pubblicato da Nippon Ichi Software per l’occasione.

Disgaea 6 complete vi permetterà di vivere al meglio l’avventura di Zed grazie ai tanti contenuti aggiuntivi pubblicati dal lancio del gioco ad oggi. In questa versione infatti sono inclusi sia tutti i DLC cosmetici che tutti i personaggi aggiuntivi.

