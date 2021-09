Disco Elysium – The Final Cut: data per la versione Xbox

Gli sviluppatori di ZA/UM hanno finalmente svelato la data di uscita della versione per console della famiglia Xbox di Disco Elysium – The Final Cut

Si è fatto attendere un bel po’, ma alla fine Disco Elysium – The Final Cut è oramai in dirittura di arrivo anche per console della famiglia Xbox. Dopo il debutto fortunato su PC, datato oramai 2019 e l’approdo su PlayStation avvenuto nel corso della scorsa primavera, il celebrato RPG è oramai pronto ad invadere anche l’hardware di casa Microsoft, come confermato dagli sviluppatori di ZA/UM. Il team, difatti, tramite un post comparso su Twitter, ha svelato in via ufficiale la data di lancio di questa nuova incarnazione del titolo.

Disco Elysium – The Final Cut ha una data per Xbox

Come era prevedibile, anche l’incarnazione per console Microsoft presenterà tutte le migliorie introdotte in questa release riveduta e corretta, che è stata resa disponibile come aggiornamento gratuito per gli utenti PC: al completo voice over in lingua inglese, pertanto, si accompagnano nuove cutscene e personaggi, abiti inediti, un’intera area da esplorare mai vista prima e missioni legate alla Political Vision. Questo in aggiunta alle nuove localizzazioni introdotte (tra cui, ahinoi, non figura l’italiano) ed il pieno supporto al controller. Rivista anche l’UI, oltre all’introduzione di nuovi miglioramenti di accessibilità, volti a rendere più confortevole l’esperienza di gioco, e che comprendono una modifica alla grandezza dei caratteri ed una leggibilità migliorata.

Disco Elysium – The Final Cut launches digitally on Xbox October 12th. Physical Edition arrives November 9th. Kim is waiting. https://t.co/qLcPIR8qmx pic.twitter.com/RkqtjDuYSH — Disco Elysium – The Final Cut (@discoelysium) September 27, 2021

Per quanto concerne il puro gameplay, invece, nessun aspetto è stato ritoccato, pertanto Disco Elysium – The Final Cut presenterà la già apprezzata completa libertà di scelta ed azione. Nel titolo impersoneremo uno scalcinato detective, che dopo aver perso la memoria si ritroverà a dover indagare su di un caso di omicidio. Cruciali nell’esperienza saranno le skill primarie e secondarie, imprescindibili per risolvere i vari tiri abilità, necessari per proseguire lungo i corposi dialoghi.

Il gioco sarà ufficialmente disponibile su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S a partire dal prossimo 12 Ottobre, per quanto riguarda la versione digitale, mentre per poter mettere le mani sulla release fisica dovremo attendere il 9 Novembre.

Siete contenti dell’annuncio? Fateci sapere le vostre impressioni, qua su tuttoteK, magari dopo aver dato anche un’occhiata alle offerte presenti su Instant Gaming.