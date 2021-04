Disco Elysium The Final Cut: disponibile l’aggiornamento 1.3 su PS4 e PS5

ZA/UM ha rilasciato un importante aggiornamento per le versioni PS4 e PS5 di Disco Elysium The Final Cut, diversi bug sono stati risolti

Disco Elysium The Final Cut ha avuto un lancio deludentemente travagliato su console. Il gioco in sé è eccellente e reso ancora migliore da tutte le nuove aggiunte e miglioramenti apportati con l’ultima riedizione, ma su PS5 e PS4 in particolare, il carismatico e geniale RPG è stato penalizzato da una serie di problemi tecnici. Da inghippi con il voice over a bug che bloccano la progressione in varie missioni a problemi con l’interfaccia utente e con l’interazione in-game se ne sono visti quasi di ogni. Ora, tuttavia, le cose dovrebbero migliorare: è disponibile infatti un nuovo aggiornamento per Disco Elysium The Final Cut su PS4 e PS5. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Disco Elysium The Final Cut: l’ultimo aggiornamento risolve vari bug e problemi già noti e l’update 1.4 è già in sviluppo

Lo sviluppatore ZA / UM ha lavorato sodo per risolvere i problemi di cui sopra e ne ha risolti alcuni con la recente patch 1.3. Ora, l’aggiornamento 1.3 di Disco Elysium The Final Cut è stato rilasciato anche per PS5 e PS4 e va a correggere “una miriade di bug, blocchi del software ed errori di interazione”.

Patch 1.3 is now live on PlayStation! This fixes a myriad of bugs, soft locks, and interaction errors. We’re hard at work on 1.4. Thank you everyone. pic.twitter.com/wxBpEgBYKY — Disco Elysium (@studioZAUM) April 12, 2021

Nel frattempo, lo sviluppatore conferma anche che il lavoro sulla patch 1.4 è già in corso. Disco Elysium – The Final Cut è uscito per PC, PS5, PS4 e Stadia e debutterà su Nintendo Switch, Xbox Series X / S e Xbox One entro la fine dell’anno.

Nella nostra recensione, abbiamo assegnato al gioco un solido 8,5, affermando che “Disco Elysium è un titolo eccezionale che è riuscito a trovare delle nuove e valide idee per una tipologia di gioco che ormai ha visto di tutto”. Potete leggere la recensione completa qui.

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata ad Instant-Gaming.com.