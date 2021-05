DIRT 5: cross-play in arrivo nell’aggiornamento di maggio

In primavera si gioca tutti insieme: con l’aggiornamento di maggio, DIRT 5 si unisce alla grande famiglia dei giochi con cross-play

Quella del cross-play dovrebbe essere la norma per ogni gioco multipiattaforma che si rispetti, e l’aggiornamento di maggio di DIRT 5 porta anche il titolo di guida targato Codemasters nel futuro. Il multiplayer cross-platform è dunque in arrivo, ma il nome di questa nuova versione sembrerebbe alludere più ad altro. D’altronde, con un update intitolato Red Bull Revolution, la possibilità di giocare con amici su altre console non è la prima cosa che ci viene in mente. La presenza del logo della nota bevanda, però, non è nemmeno l’ultima delle gradevoli e gradite aggiunte presenti.

L’aggiornamento di maggio: DIRT 5, verso il cross-play ed oltre

Il cross-play e l’accordo pubblicitario con Red Bull non sono dunque i soli extra di questo ultimo aggiornamento di DIRT 5. Abbiamo anche nuove feature, come le variazioni climatiche. A seconda del tempo, le piste possono inumidirsi e diminuire l’attrito. Ci sono anche condizioni più aride in cui gareggiare. In aggiunta, nelle prove a tempo potremo ritrovare una caratteristica altrimenti comune nel genere dei giochi di guida: i fantasmi, finora stranamente assenti dal titolo di Codemasters.

In modo non dissimile da Mario Kart 7, i giocatori potranno cimentarsi in competizioni con fantasmi diversi in base al record raggiunto. Si tratta del record di velocità assoluto, del tempo globale più vicino al proprio miglior risultato, il più vicino tra i record dei propri amici e il più comune record personale. I contenuti di questa autentica cornucopia sono in arrivo oggi stesso, per un aggiornamento non solo ricco ma anche disponibile gratuitamente.

