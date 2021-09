Con l’ultimo Nintendo Direct, i fan sanno di potersi aspettare molte “vecchie novità” e si vocifera già di Diddy Kong Racing in arrivo su Switch

Tra i fan dei vecchi capisaldi videludici portati sul Nintendo 64, Diddy Kong Racing è di sicuro uno di quelli che ha conquistato di più i fan dell’epoca, compresi quelli di Mario Kart, che oggi non vedono l’ora di poterci rigiocare ancora ed ancora sulla propria Switch! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Nintendo Switch: Diddy Kong Racing e classici Rare?

Grazie al sistema Nintendo Switch Online unito al ben più costoso Expansion Pack, la Grande N ha deciso di riportare i giocatori negli anni Novanta, con tanto di controller oltre ai giochi, includendo nella sua offerta persino dei giochi per Sega Mega Drive come il velocissimo riccio blu Sonic.

Certamente Diddy Kong Racing sembra essere uno dei più papabili di casa Rare per arrivare su Nintendo Switch, inoltre pare che verrà aggiornato con un sistema di multiplayer, ma il leaker Zippo ha dichiarato che secondo le sue fonti, altri titoli della mitica Rare, sanno anche Banjo – Tooie e Killer Instinct oltre all’immenso Banjo – Kazooie. Alcuni dei gioielli che, assieme a “gioconi” come Super Mario 64 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time, hanno reso grande quella console.

Insomma, pare che tutti gli amanti del retrogaming potranno ritornare in un attimo ai tempi delle primissime tre dimensioni nei coloratissimi anni Novanta, ma teniamo sempre conto del fatto che si tratta di un rumor perciò prendete la notizia con le dovute pinze.

In ogni caso, visto che per avere conferme ufficiali sarà necessario aspettare la fine di ottobre