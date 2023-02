Diablo IV: un trailer per scoprire la nascita di Sanctuarium!

Tramite comunicato stampa, Blizzard ha divulgato un nuovo trailer dietro le quinte per Diablo IV, in cui possiamo dare un’occhiata alla nascita e allo sviluppo del mondo di Sanctuarium: scopriamo insieme tutti i dettagli

Diablo IV è un titolo dalla duplice valenza: da un lato è uno dei sequel più attesi da tutti i videogiocatori nati e cresciuti a fine anni ’90, quando spopolò su PC il primo capitolo del franchise e, ancor più, nel 2000 con il secondo capitolo. Dall’altro, sarà quasi certamente figlio di uno sviluppo fin troppo travagliato da permettergli di rendere appieno e nella totalità della sua potenzialità. Recentemente Blizzard ha svelato le date dell’early access e dell’Open Beta, e speriamo davvero che il gioco sappia rendere giustizia ad un brand che ha davvero dato tanto (e che, dalla sua, ha un potenziale immenso).

Nel pieno del marketing in vista dell’uscita prevista per il 2 giugno prossimo, tramite comunicato stampa Blizzard ha divulgato un nuovo video di dietro le quinte per mostrare ai fan la nascita del mondo di Sanctuarium. Il trailer mette in risalto un’ampia gamma di funzionalità e ispirazioni dietro alla progettazione che rendono Sanctuarium un mondo degno d’essere esplorato. I membri del team di sviluppo di Diablo IV discutono come giocatori e giocatrici potranno gettarsi in un’esperienza immersiva e come hanno creato la versione più oscura ed espansa di Sanctuarium della serie. Lo trovate qua sotto.

Diablo IV: diamo uno sguardo al dietro le quinte del Sanctuarium con il nuovo trailer

Lo stile artistico di Diablo IV è oscuro e macabro, per diversi versi reminiscente dell’atmosfera raccapricciante di Diablo II. Ci sono cinque zone uniche, ognuna coi propri ambienti cupi e spedizioni a tema abbinate. Un obiettivo artistico è stato assicurarci che ogni scena sembrasse un quadro, per cui ogni colore e trama sono stati scelti meticolosamente per ottenere il cupo risultato di progettazione.

Ogni mostro all’interno della versione di Sanctuarium di Diablo IV è stato realizzato accuratamente perché risulti la versione più oscura e orripilante di sé mai vista prima. Giocatori e giocatrici si faranno strada nel mondo falciando qualunque tipo di creatura, vecchio e nuovo, nonché interagendo con altre bestie tipiche che sarebbe possibile incontrare naturalmente in ogni zona. C’è un sacco da fare a Sanctuarium, dal combattere orde di nemici e proteggere i borghi rifugio, al completare missioni secondarie e conquistare spedizioni. Giocatori e giocatrici potranno viaggiare ininterrottamente tra le zone, scoprendo approfonditamente tutti i contenuti che il mondo esplorabile ha da offrire.

Avete visto il trailer di dietro le quinte dedicate alla creazione del mondo di Sanctuarium in Diablo IV? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!