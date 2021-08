Diablo Immortal: rinviata l’uscita del gioco

L‘uscita del action RPG per dispositivi mobile Diablo Immortal, originariamente fissata per l’anno corrente, è stata rimandata

Il capitolo dedicato ai sistemi Android e iOS della saga action RPG di Blizzard arriverà sul mercato più tardi del previsto: è stato annunciato il rinvio della data di uscita di Diablo Immortal. Differentemente da quanto precedentemente annunciato, il gioco non sarà distribuito durante il 2021. Il ritardo è motivato dall’esito di un test a cui hanno partecipato alcuni giocatori e dalla volontà del team di sviluppo di inserire nuove funzioni all’interno del titolo.

Diablo Immortal: da cosa è dispeso il rinvio della data di uscita

La data di uscita di Diablo Immortal è adesso prevista per la prima metà del 2022. Come si è detto, questo rinvio è dovuto anche alla volontà degli sviluppatori di inserire perfezionare alcune modalità del gioco; in particolare, il team ha deciso di importare modifiche sia al Bounties system che alla modalità PvP. Inoltre, i programmatori sono al lavoro anche per integrare l’utilizzo dei controller esterni. Nonostante non se ne faccia alcun riferimento, è probabile che anche lo scandalo recentemente scoppiato in casa Activision Blizzard abbia contribuito a dilatare i tempi di realizzazione del titolo.

Diablo Immortal non è l’unico nuovo gioco della saga al momento in fase di sviluppo. Anche Diablo IV e Diablo II Resurrected, il remake dell’iconico secondo gioco del franchise, sono al momento in dirittura di arrivo. Del primo non sappiamo ancora il periodo di rilascio, ma alcuni recenti aggiornamenti ci assicurano che la sua realizzazione sta procedendo regolarmente; la data di uscita del secondo, come annunciato in occasione dell’edizione 2021 del E3, è stata invece fissata per il prossimo autunno.

