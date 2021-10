Diablo II: Resurrected, uno sviluppatore parla dei problemi ai server

Uno degli sviluppatori di Blizzard risponde alle azioni che l’azienda sta impiegando per quanto riguarda i problemi ai server di Diablo II: Resurrected

Sin dal lancio del gioco Diablo II: Resurrected, remaster di Diablo II per la nuova generazione console, questo ha portato Blizzard a doversela vedere con svariati problemi all’interno dei server del gioco, dove sono stati riscontrati dagli utenti dei continui errori al tentativo di login. L’azienda aveva già provato ad attuare una “manutenzione d’emergenza”, ma il problema non è stato comunque risolto.

Gli sviluppatori sono consapevoli delle difficoltà ad accedere dei giocatori attraverso tutte le piattaforme, ed hanno da giorni tentato di risolvere la questione con dei minori aggiornamenti. Nelle ultime ore, il Community Manager di Blizzard, Adam Fletcher, ha rilasciato un lungo post nella sezione “Forum” del sito Blizzard, dove ha avuto modo di spiegare il motivo per cui stiano ancora accadendo queste problematiche, esponendo anche i piani in corso che hanno per tentare di sistemarle.

Il motivo dietro i problemi ai server di Diablo II: Resurrected

Fletcher spiega nel post come il malfunzionamento non dipenda da una sola causa, e che si stanno attivando per sistemare al più presto la cosa; sottolinea inoltre come una piccola parte di utenti si sia ritrovata con un progresso del personaggio ridotto o definitivamente cancellato. Nel post viene inoltre spiegato anche come funzionano i server e la ragione per cui hanno iniziato a cedere: il problema si troverebbe nel numero sempre in costante aumento di giocatori, sommato a dei salvataggi fatti troppo spesso nei server globali, piuttosto che in quelli regionali.

In aggiunta, la remaster utilizza in realtà molto del legacy code derivante dal gioco originale, che non sembra cavarsela più troppo bene, essendo datato al 2001 ed abituato ad uno stress minore. Blizzard intende dunque lavorare mediante tre importanti aggiornamenti: nel primo cercherà di limitare il numero di operazioni verso il database che si incentrano sull’entrata in nuove partite; il secondo, già in atto, pone una coda di login, in modo da mantenere un livello sicuro di giocatori tra i server; infine, il terzo si basa sul frazionare in parti separate alcune funzionalità critiche, così che diventino più gestibili e non gravino sui server.

Vedremo se Blizzard riuscirà a risolvere il problema