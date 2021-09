In questa breve guida andremo a vedere insieme la lista trofei completa di Diablo II Resurrected, il remake del titolo originale uscito nell’ormai lontanissimo giugno del 2000

Gli amanti degli hack’n’slash in visuale isometrica ricorderanno ancora con una secchiata di nostalgia quel capolavoro che fu Diablo II nel lontano 2000. Sebbene il primo capitolo fosse già di per sé una piccola perla, vessata inesorabilmente da una poca longevità e vastità del mondo (che era effettivamente un dungeon), il secondo capitolo della serie ha aperto le porte a quello che è poi diventato un vero e proprio genere, i Diablo-Like. Quando, nel freddissimo mese di febbraio scorso, Blizzard annunciò ufficialmente il già vociferato da tempo remake del secondo capitolo, molti di noi sono saltati letteralmente sulla sedia. In uscita proprio oggi, 23 settembre, Diablo II è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. In questa sede, vogliamo scoprire con voi come poterlo completare al 100% e quindi sì, ci rivolgiamo a voi, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Diablo II Resurrected consta di 44 statuette totali, di cui 31 di bronzo, 9 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. In questo caso, considerando la natura del titolo, potete stare abbastanza tranquilli sul versante spoiler, anche perché sono tutti di natura tecnica e di grinding, senza alcun riferimento alla trama del gioco. Vi ricordiamo comunque che le descrizioni dei trofei sono esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Diablo II Resurrected: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo con la prima metà dei trofei di bronzo:

Adepto attaccabrighe : Sconfiggi 500 nemici.

: Sconfiggi 500 nemici. Sterminatore seriale : Sconfiggi 5.000 nemici.

: Sconfiggi 5.000 nemici. Macchina di morte : Sconfiggi 10.000 nemici.

: Sconfiggi 10.000 nemici. Tasche fonde : Raccogli 500.000 oro.

: Raccogli 500.000 oro. Borsa senza fondo : Raccogli 1.000.000 oro.

: Raccogli 1.000.000 oro. Una piccola gioia : Incastona una gemma in un oggetto.

: Incastona una gemma in un oggetto. Verso il monastero e oltre : Completa l’Atto 1.

: Completa l’Atto 1. Qualcuno ha chiamato la disinfestazione? : Completa l’Atto 2.

: Completa l’Atto 2. Lascia che l’Odio scorra attraverso te : Completa l’Atto 3.

: Completa l’Atto 3. Cotto e smembrato : Completa l’Atto 4.

: Completa l’Atto 4. Distruzione distrutta : Completa l’Atto 5.

: Completa l’Atto 5. Livello di combattimento 9.000! : Completa il gioco a difficoltà Inferno con un’Incantatrice.

: Completa il gioco a difficoltà Inferno con un’Incantatrice. Mai dubitare delle mie capacità : Completa il gioco a difficoltà Inferno con un Negromante.

: Completa il gioco a difficoltà Inferno con un Negromante. E liberaci dal male : Completa il gioco a difficoltà Inferno con un Paladino.

: Completa il gioco a difficoltà Inferno con un Paladino. Demoni e bestie, attenti a voi: Completa il gioco a difficoltà Inferno con un Barbaro.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Diablo II Resurrected: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Ho liberato questa terra dall’ombra : Completa il gioco a difficoltà Inferno con un’Amazzone.

: Completa il gioco a difficoltà Inferno con un’Amazzone. Lupo che abbaia morde : Completa il gioco a difficoltà Inferno con un Druido.

: Completa il gioco a difficoltà Inferno con un Druido. Sta tutto nell’esecuzione! : Completa il gioco a difficoltà Inferno con un’Assassina.

: Completa il gioco a difficoltà Inferno con un’Assassina. I tuoi servigi sono ancora richiesti : Usa il Cubo Horadrico per riparare e ricaricare un’arma.

: Usa il Cubo Horadrico per riparare e ricaricare un’arma. Fammi riprovare : Usa il Cubo Horadrico per rimuovere una gemma da un oggetto.

: Usa il Cubo Horadrico per rimuovere una gemma da un oggetto. Hai il mio arco : Assolda una Scolta Esploratrice.

: Assolda una Scolta Esploratrice. Spiedino : Assolda un Mercenario del Deserto.

: Assolda un Mercenario del Deserto. Sa soltanto quello che non è : Assolda un Lupo di Ferro.

: Assolda un Lupo di Ferro. Qual è il meglio della vita? : Assolda un Barbaro.

: Assolda un Barbaro. Dovrei aprire un negozio tutto mio : Vendi 1.000 oggetti.

: Vendi 1.000 oggetti. I miei unici amori : Riempi tutti gli slot dell’inventario con oggetti unici.

: Riempi tutti gli slot dell’inventario con oggetti unici. Non è stato solo un brutto sogno : Completa il gioco a difficoltà Incubo.

: Completa il gioco a difficoltà Incubo. Grimorio completato : Completa tutte le missioni con un personaggio.

: Completa tutte le missioni con un personaggio. Rus Do Fah! : Forma una parola runica con successo.

: Forma una parola runica con successo. Rus Do Fah Sol La Si Do! : Usa il Cubo Horadrico per potenziare una runa.

: Usa il Cubo Horadrico per potenziare una runa. Me lo ridai?: Ottieni un oggetto unico scommettendo.

I trofei d’argento – Diablo II Resurrected: svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i trofei d’argento di Diablo II Resurrected:

Sono solo 3.520.485.254 PE : Raggiungi il livello 99.

: Raggiungi il livello 99. Luccica! : Usa il Cubo Horadrico per creare una gemma perfetta.

: Usa il Cubo Horadrico per creare una gemma perfetta. I colori dell’arcobaleno : Usa il Cubo Horadrico per creare un amuleto prismatico.

: Usa il Cubo Horadrico per creare un amuleto prismatico. A cosa serve questo? : Ottieni lo Stendardo degli Eroi.

: Ottieni lo Stendardo degli Eroi. Ti do 8 SoJ per quello : Ottieni la Pietra di Jordan.

: Ottieni la Pietra di Jordan. Tutto orecchi : Raccogli le orecchie di 20 giocatori.

: Raccogli le orecchie di 20 giocatori. Accendi un Diablo in me : Completa il gioco a difficoltà Inferno.

: Completa il gioco a difficoltà Inferno. Ricordati che non devi morire : Completa il gioco con un personaggio hardcore.

: Completa il gioco con un personaggio hardcore. Finalmente completo: Equipaggia tutti gli oggetti di un completo.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Diablo II Resurrected: svelata la lista trofei completa!

Passiamo invece ai due trofei d’oro del titolo di Blizzard:

Esploratore a rapporto : Scopri tutti i crocevia con un personaggio.

: Scopri tutti i crocevia con un personaggio. Ti faccio vedere io come si fa : Raggiungi il livello 99 con un personaggio hardcore.

: Raggiungi il livello 99 con un personaggio hardcore. A qualcuno piace il caldo: Completa il gioco a difficoltà Inferno con tutte le classi.

Infine, scopriamo insieme il titolo del “Trofeo di Platino di Diablo II” Resurrected:

Trofeo di Platino di Diablo II: Completa tutti gli altri trofei di Diablo II.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Diablo II Resurrected. Che cosa ne pensate del titolo? Lo acquisterete? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!