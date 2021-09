Diablo II: Resurrected, la remastered del classico di Blizzard, è finalmente disponibile per la gioia di tutti i fan arricchita per l’occasione dal DLC Lord of Destruction

Diablo II: Resurrected, ora diponibile, riporta uno dei giochi più amati di Blizzard su console di nuova e current gen in una veste completamente nuova. Risoluzione fino a 4K, audio Dolby Surround 7.1 completamente rimasterizzato e filmati ricreati da zero con grafica ad alta fedeltà, riportano a nuovo uno dei giochi più amati di sempre. Per conservare l’autenticità dell’esperienza originale, sotto la veste grafica è ancora presente il motore di gioco originale rifinito per dare il meglio su Xbox Series X ed S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Diablo II: Resurrected disponibile e tirato a nuovo

Oltre alle sette classi classiche, fanno ritorno anche Druido e Assassina da Lord of Destruction, più feroci e sfuggenti che mai. I nuovi eroi prevedono un aggiornamento ad armatura, vestiti, texture della pelle, animazioni e altro ancora. Come già detto, il gioco nella sua interezza ha ricevuto un enorme aggiornamento grafico, per cui i veterani di Diablo II che vedranno di nuovo Sanctuarium troveranno un livello di dettaglio mai visto prima. Insomma, un po’ come guardare per la prima volta attraverso un nuovo paio di occhiali graduati.

Diablo II: Resurrected è ora disponibile singolarmente al prezzo di 39,99 € o come parte della Diablo Prime Evil Collection, al prezzo di 59,99 €, che include:

Diablo II: Resurrected

La Diablo III: Eternal Collection, che include Diablo III, l’espansione Reaper of Souls e il pacchetto Ascesa del Negromante

e il pacchetto La mascotte Mefisto e le ali Stretta dell’Odio per Diablo III

