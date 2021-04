Diablo 2 Resurrected: annunciate le date dell’Alpha test

Se siete ansiosi di provare Diablo 2 Resurrected allora non lasciatevi sfuggire l’occasione di provare il nuovo titolo di Blizzard in versione Alpha, ecco le date

Probabilmente lo saprete già: Diablo 2 avrà nuova linfa vitale entro la fine dell’anno con un lavoro di rimasterizzazione di fascia alta. Non molto tempo fa, sembrava che le prime date dei test alpha del titolo fossero trapelate tramite fonti coreane. Ora, Blizzard ha deciso di rendere il tutto ufficiale. Ebbene sì, Diablo 2: Resurrected sarà giocabile in versione Alpha Test, continuate a leggere l’articolo per scoprire le date in cui potrete avere un succoso assaggio in anteprima del gioco.

Diablo 2 Resurrected: segnate sul calendario le date dell’Alpha test disponibile esclusivamente per la versione PC del gioco

Blizzard ha confermato che il primo set di date per l’Alpha di Diablo 2 avrà inizio il 9 aprile e durerà fino alla prossima settimana. La versione sarà incentrata sull’esperienza per giocatore singolo e includerà l’accesso ai primi due atti del gioco, Act I: The Sightless Eye e Act II: The Secret of the Vizjerei per la precisione. Potrete anche usare tre classi di differenza con la scelta del Barbaro, dell’Amazzone o dell’Incantatrice. Potete leggere i dettagli completi e le informazioni di registrazione tramite il sito ufficiale del titolo.

Vi ricordiamo, da infine, che Diablo 2: Resurrection uscirà nel 2021 per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Il test alpha sarà disponibile solo su PC e puoi leggere il tipo di requisiti del PC di cui avrete bisogno per provarlo qui (tranquilli, è sufficiente una configurazione di base e molto accessibile).

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata ad Instant-Gaming.com.