Devolver Digital: quattro nuovi giochi saranno annunciati al Summer Game Fest

Devolver Digital ha annunciato al pubblico che quattro nuovi giochi saranno presentati durante il Summer Game Fest di questa estate

Quattro nuovi giochi di Devolver Digital saranno presentati questa estate durante il Summer Game Fest. Lo ha annunciato il publisher con un tweet sopra le righe, specificando che verranno mostrati nuovi dettagli anche per quanto riguarda gli attesissimi Shadow Warrior 3 e Death’s Door, l’interessante titolo in arrivo quest’anno sulle piattaforme della famiglia Xbox e su PC.

Devolver Digital sarà solo uno dei tanti sviluppatori del Summer Game Fest

Devolver Digital parteciperà al Summer Game Fest assieme a più di trenta sviluppatori. Oltre alla presentazione di quattro titoli non ancora annunciati, il publisher conta di mostrare nuovi dettagli di alcuni dei suoi giochi più attesi. Shadow Warrior 3 è il sequel della popolare serie di sparatutto in prima persona, ma di esso sono già disponibili diversi trailer che ne illustrano le meccaniche di gioco e le arene. Più peculiare, invece, è Death’s Door, mostrato qualche tempo fa durante l’ID@Xbox assieme ad altri progetti. Il gioco, sviluppato dagli autori di Titan Souls, ci mette nei panni di un adorabile corvo che ha il compito di mietere le anime dei defunti e sembra decisamente ispirato sul piano artistico.

Shaping up to reveal four new games during #SummerGameFest this year along with updates on Phantom Abyss, Death’s Door, and Shadow Warrior 3! pic.twitter.com/FZQgPzqDfU — Devolver Digital (@devolverdigital) May 21, 2021

Phantom Abyss, invece, è un titolo multiplayer asincrono, nel quale i giocatori dovranno esplorare dei templi generati in maniera procedurale per recuperarne i tesori. Sarà possibile provarlo in early access già durante questa estate, con una data che sarà probabilmente annunciata proprio durante il Summer Game Fest.

Devolver Digital è un publisher che nel corso degli anni si è sempre distinto per la natura sopra le righe dei suoi eventi, e non vediamo l'ora di sapere cos'hanno in serbo per noi.