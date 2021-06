Deviation Games: ecco il nuovo studio dei veterani di Call of Duty

Deviation Games: questo è il nome dello studio, formato da ex-sviluppatori di Call of Duty, che sta collaborando con Sony

Finalmente è iniziata la grande stagione delle kermesse videoludiche con le tante novità a tema pronte per una community sempre più assetata di nuove esperienze di intrattenimento e videogiochi di qualità. Al Summer Game Fest Kickoff Live, (vi abbiamo riassunto qui tutti gli annunci fatti e, credeteci, non mancano novità interessanti). A rendere il tutto ancora più interessante è arrivata anche la presentazione di uno sviluppatore completamente nuovo, ci riferiamo a Deviation Games, formato dagli ex veterani di Treyarch e Call of Duty, Dave Anthony e Jason Blundell. Deviation Games ha collaborato con Sony per lavorare su una nuovissima IP AAA, che presumibilmente ha “l’innovazione” al centro. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Deviation Games: ecco le dichiarazioni dell’ex sviluppatore di Call of Duty

Mentre i dettagli su ciò che il suddetto gioco scarseggiano in questo momento, il team di oltre 100 sviluppatori (alcuni dei quali ex della serie Call of Duty) che formano Deviation Games ha sicuramente grandi ambizioni. Blundell ha scritto sul blog di PlayStation alcune dichiarazioni:

Anche se posso confermare che lo sviluppo è già in corso, è davvero presto per entrare in dettagli specifici. Stiamo attingendo a ciò che abbiamo imparato durante i nostri decenni di creazione di giochi collettivi, ma vogliamo anche creare qualcosa di fresco e ricco di innovazione come non hai mai sperimentato prima. Non abbiamo paura di dire che le nostre ambizioni sono molto alte: stiamo cercando di creare un gioco enorme e ricco di contenuti con un focus su azione e energia, ma per ora lasciamo perdere e si spera che non passerà molto tempo prima di poter condividere di più.

Questa è sicuramente diventata una tendenza recente con PlayStation: Deviation Games non è il primo sviluppatore indipendente di nuova costituzione ad aver collaborato con PlayStation su una nuova IP AAA. Anche Haven Studios e Firewalk Studios stanno lavorando con Sony. Tutto sommato, i team di PlayStation stanno attualmente lavorando su oltre 25 giochi, quasi la metà dei quali sono nuove IP.

Tutto sommato, i team di PlayStation stanno attualmente lavorando su oltre 25 giochi, quasi la metà dei quali sono nuove IP.