Ecco tutti dettagli dell’Ubisoft Forward 2021

L‘E3 si sta avvicinando. Per questo, la prossima sarà una settimana piena di novità e giochi in anteprima. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli dell’Ubisoft Forward 2021

Ormai il quadro delle conferenze dell’E3 è completo. Dopo l’assenza dell’anno scorso causata dalla pandemia, ritorna in forma digitale lo show più importante del mondo videoludico. Tutti, publisher, sviluppatori e giocatori attendono con trepidazione questo momento. Oggi, annunciamo i dettagli dell’edizione 2021 dell’Ubisoft Farward, conferenza Ubisoft in cui potremmo scoprire di più sui titoli già annunciati, così come farci altrettanto sorprendere da ulteriori inaspettati annunci. La conferenza inizierà il giorno 12 giugno alle 21:00. Andiamo a vedere i titoli che saranno presenti allo show.

Il pre-show inizierà alle ore 20:00. Qui verranno mostrati diversi aggiornamenti su titoli quali For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, Watch Dogs Legion. Lo show principale tuttavia, inizierà alle ore 21:00. Qui verranno mostrati, oltre ad altre novità su giochi come AC Valhalla e Rainbow Six Siege, i titoli che andranno a comporre la futura line up di Ubisoft. A cominciare dal prossimo capitolo di Rainbow Six, in precedenza conosciuto come Quarantine, con gameplay e trailer in anteprima mondiale. Inoltre verrà approfondito ulteriormente Far Cry 6, del quale era già stato diffuso un trailer gameplay pochi giorni addietro. Ci saranno novità anche per quanto riguarda Riders Republic, prossimo multiplayer open-world che si svolgerà nei territori del Nord America.

Infine verranno mostrati aggiornamenti relativi alla sezione Ubisoft Film & Television. Vedremo novità sulla serie Mythic Quest disponibile su Apple TV+ e infine sul prossimo film in uscita Werewolves Within. Il post-show, che inizierà alle 22:00, vedrà gli sviluppatori di Rainbow Six Siege discutere approfonditamente su come è stata progettata l’ultima aggiunta al roster degli operatori, Thunderbird di Operation North Star. Per concludere, nello sforzo di rendere accessibile lo show a quanti più possibile, Ubisoft si è impegnata nel tradurre la conferenza in 12 lingue diverse. Abbiamo visto i dettagli relativi all’Ubisoft Forward 2021. Restiamo a questo punto in attesa di conoscere i misteriosi annunci a sorpresa.

