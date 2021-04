Destroy All Humans: il remake arriva su Switch, ecco la data d’uscita

Destroy All Humans: Remake approda su Nintendo Switch in un futuro non troppo lontano, leggete l’articolo per scoprire la data d’uscita

Dato quanto bene Destroy All Humans ha fatto quando è stato lanciato per la prima volta, e quanto bene sembrano fare i remake di vecchi classici in generale su Switch, sembrava praticamente già scontato il fatto che Black Forest Games e il caotico titolo open world di THQ Nordic sarebbero finalmente arrivati ​​sull’ibrida di Nintendo e infatti sarà proprio così, di recente è stata annunciata anche una data d’uscita. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Destroy All Humans!: Remake confermate la data d’uscita e le edizioni speciali

THQ Nordic ha confermato che la data d’uscita per Destroy All Humans Remake per Switch sarà il 29 giugno. Il gioco sarà venduto al dettaglio a 39,99 euro. Oltre al gioco base, la riedizione includerà anche tutte le nuove skin che sono state aggiunte ad esso con il pacchetto Skin. Nel frattempo, esclusivamente nel Regno Unito e in Europa, THQ Nordic venderà anche due edizioni speciali. La DNA Collector’s Edition includerà una statuetta di Crypto’N’Cow, un giocattolo antistress, un portachiavi e sei litografie, tutte in una confezione premium, e costerà 149,99 euro. Inoltre, la Crypto-137 Edition includerà quanto appena detto, oltre a uno zaino Crypto, e costerà 399,99 euro.

Destroy All Humans! è attualmente disponibile su PS4, Xbox One, PC e Stadia. Sebbene una versione nativa per PS5 e Xbox Series X / S non sembri essere in lavorazione, il gioco ha ricevuto alcuni miglioramenti sulle nuove console qualche tempo fa.

