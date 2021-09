Destroy All Humans Remake 2 è ufficiale: THQ presenta Reprobed!

THQ Nordic ha confermato, nel corso del suo ultimo showcase, i rumor che volevano in arrivo il remake di Destroy All Humans 2 – Reprobed

Lo scorso anno abbiamo avuto l’occasione di rimettere mano al franchise di Destroy All Humans grazie all’eccellente remake confezionato da THQ Nordic su PS4 e Xbox One. Arrivato poi successivamente anche su Nintendo Switch, il titolo ha riportato con sé tutta l’irriverenza e la satira tipica degli originali, aggiornandone ovviamente il comparto tecnico e il gameplay, che risultava più smusso e accattivante. Insomma, la lotta fra alieni e comunisti ci aveva convinti parecchio e Destroy All Humans Remake era piaciuto un po’ a tutti, sia pubblico sia critica.

Visto il successo di questa riproposizione, quindi, era lecito aspettarsi che THQ Nordic avrebbe continuato su questa scia. Negli scorsi giorni, un leak del PlayStation Store lo aveva praticamente già annunciato, ma nel corso dello showcase di THQ Nordic andato in onda negli scorsi giorni è giunta la conferma ufficiale: il remake del secondo capitolo si farà. Destroy All Humans 2 – Reprobed è stato annunciato con un gameplay trailer, che potete trovare proprio qua sotto.

È ufficiale: i comunisti torneranno nel Remake di Destroy All Humans 2 – Reprobed!

Così come per il primo capitolo, anche in Reprobed THQ Nordic ha ripreso lo stile e lo spirito del titolo originale, modernizzandolo con un comparto grafico completamente ricostruito e un gameplay migliorato. E proprio come nel secondo capitolo originale, anche nel Remake tornerà il co-op locale. Non si ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma sono state confermate le piattaforme su cui sarà disponibile, ossia PS4, PS5, PC, Xbox One e Xbox Series X | S.

Confermato quindi anche il remake di Destroy All Humans 2 – Reprobed. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!