Destiny 2 Showcase: annunciata la data dell’evento di agosto

Bungie Studios ha sfruttato poche righe, pubblicate tramite l’account Twitter ufficiale di Destiny 2, per annunciare la data scelta per lo Showcase dedicato al gioco

All’interno del post pubblicato sul social network Twitter il team dietro allo sparatutto avrebbe annunciato l’ormai prossimo arrivo di novità riguardanti proprio Destiny 2, tutte destinate a vedere la luce in un apposito Showcase di cui è stata annunciata la data. I dettagli, stando all’immagine mostrata in accompagnamento alle brevi righe comparse sulla piattaforme, sembrerebbero riguardare The Witch Queen, espansione dall’arrivo previsto nel corso del 2022.

Destiny 2 Showcase: ecco la data del prossimo evento

L’immagine pubblicata insieme all’annuncio riguardante la data scelta per mostrare ulteriori dettagli sull’espansione dello sparatutto Destiny 2, destinati a giungere tramite un apposito Showcase, è stata accompagnata dallo slogan “Survive the Truth”. Quest’ultimo potrebbe suggerire l’arrivo di video gameplay incentrati su sezioni di gioco del contenuto aggiuntivo, probabilmente ideati per fornire chiarimenti sui piani di Savathun per i Guardiani.

Stando al post Twitter firmato Bungie Studios tutte le novità verranno mostrate – e le ipotesi confermate o smentite – a breve, grazie ad uno showcase fissato per il 24 agosto. All’interno di quest’ultimo il team dietro allo sparatutto potrebbe anche dedicare qualche istante dello show ai contenuti della prossima stagione, soprattutto vista la chiusura dell’attuale Season of the Splicer fissata per lo stesso giorno della conferenza.

Altra valida ipotesi riguarderebbe anche un nuovo annuncio riguardante il gioco multipiattaforma, attualmente ancora ampiamente nascosto da spessi veli di mistero. In attesa di ulteriori novità – e dello showcase di fine agosto – è possibile giocare a Destiny 2 sia su PC sia su Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

