Destiny 2: il trailer è stato presentato ai Game Awards

Ai Game Awards di quest’anno Bungie ha presentato un nuovo trailer per Destiny 2: La Regina dei Sussurri, la prossima espansione in uscita il 22 febbraio 2022

Il nuovo trailer di Destiny 2 ha fatto dunque sussultare il pubblico dei Game Awards visto che ha narrato un inquietante incontro: quello di una squadra di guardiani con Savathûn e le sue forze che brandiscono la Luce, la Covata Lucente. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Destiny 2: diamo un’occhiata al trailer mostrato ai Game Awards

Bungie offre inoltre diversi sconti (questi potrebbero variare in base alla regione ed alla piattaforma) per i nuovi guardiani desiderosi di avventurarsi in Destiny 2 per la prima volta, magari dopo che hanno visto il trailer (che qui vi riportiamo) agli ultimi Game Awards:

Oltre la Luce: 50% di sconto

Oltre la Luce + una stagione: 50% di sconto

Oltre la Luce Deluxe: 40% di sconto

Oltre la Luce Edizione Leggendaria: 60% di sconto

Ombre dal Profondo: 67% di sconto

Pacchetto I Rinnegati: 60% di sconto

Questa settimana Bungie ha dato poi inizio ai festeggiamenti per i suoi trent’anni proponendo sul titolo in questione dei contenuti speciali che celebrano tre decenni di giochi eccezionali, di storie epiche e di una meravigliosa community. Tutti i guardiani possono lanciare il gioco e cimentarsi con i contenuti gratuiti del 30° compleanno, tra cui una nuova attività con matchmaking a sei giocatori, segreti nascosti, ricompense da collezionare e altro ancora. I giocatori possono inoltre acquistare il Pacchetto 30 anni di Bungie per accedere all’emblematico lanciarazzi esotico Gjallarhorn, a una nuova segreta, a nuovi pezzi di equipaggiamento e non solo. Per conoscere i restanti Sussurri, vi aspettiamo il 22 febbraio 2022.

Ad ogni modo che ne dite, per ingannare l’attesa, di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!