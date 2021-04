Destiny 2: tornano ancora una volta i Giochi dei Guardiani

Bungie e Activision hanno recentemente annunciato che fra poco torneranno ancora una volta i Giochi dei Guardiani di Destiny 2

Ormai è passato davvero tanto tempo dal lancio di Destiny 2, ma nonostante ciò il titolo continua tutt’ora ad essere molto giocato. Questo è dovuto sia alla qualità del titolo che ai tanti contenuti aggiuntivi ed eventi che continuano a tenere impegnati i giocatori. Da pochissimo infatti Bungie e Activision hanno annunciato il ritorno dei Giochi dei Guardiani, un evento gratuito di Destiny 2 che si terrà dal 20 aprile al 9 maggio.

Preparatevi a portare in alto lo stendardo della vostra classe

Dopo aver stabilito una tregua con Caiatl, imperatrice dei cabal, il capo dell’Avanguardia Zavala solleva gli spiriti e fa innalzare gli stendardi di classe, dando il via alla competizione. Cacciatori, stregoni e titani si affronteranno in sfide di coraggio, abilità e determinazione. Tali sfide permetteranno di ottenere allori da Eva Levante, via via che carte del contendente e trionfi vengono completati durante i Giochi dei Guardiani. Ogni settimana verrà annunciata la classe migliore.

I guardiani potranno guadagnare svariate ricompense nel corso dei Giochi dei Guardiani, come la mitragliatrice esotica Erede Legittimo e il suo catalizzatore, un astore esotico, oggetti di classe leggendari (uno per classe), due emblemi e un paio di shader. L’Everversum offrirà un nuovo set di decori universali dei Giochi dei Guardiani con oggetti di classe dotati di bagliore (uno per classe), un nuovo decoro per Erede Legittimo, emote esotici a tema sportivo e tanto altro.

Le Ricompense di Bungie saranno inoltre disponibili per coloro che avranno completato l’impresa introduttiva, sbloccando così la giacca dei Giochi dei Guardiani. I giocatori che partecipano alla cerimonia di chiusura dei Giochi dei Guardiani potranno sbloccare anche una spilla d’oro che celebra la classe vincente.

Il gradino del podio guadagnato a ogni cerimonia premierà i guardiani con un’aura d’oro, d’argento o di bronzo che durerà fino al week-end successivo. La classe vincente sarà comunicata durante la cerimonia di chiusura dei Giochi dei Guardiani del 7-9 maggio.

