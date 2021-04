Descenders arriverà in edizione fisica per la famiglia Xbox

Tramite comunicato stampa, Sold Out e No More Robots hanno annunciato che Descenders arriverà in edizione fisica sia su Xbox One sia su Xbox Series X / S

Descenders è un noto biking game sul downhill estremo, particolarmente apprezzato fra gli appassionati di questo particolare sport. Il titolo è originariamente uscito su PC e Xbox One nel 2019, per poi approdare su PlayStation 4 e successivamente con un porting curato da RageSquid e No More Robots anche su Nintendo Switch. Insomma, Descenders è disponibile praticamente su qualsiasi console della scorsa generazione, ma quel che mancava, ad oggi, era un’edizione fisica per le piattaforme della famiglia Xbox. E finalmente, osiamo dire, i collezionisti appassionati potranno provvedere.

Tramite comunicato stampa, Sold Out e No More Robots hanno annunciato che Descenders arriverà anche in edizione fisica per le console di casa Microsoft, a partire da giugno. Ci riferiamo, ovviamente, sia a Xbox Series X / S sia a Xbox One. Tramite la funzione di Smart Delivery, se deciderete di mettervi in gioco sulla console di attuale generazione della casa di Redmond potrete competere in 8 lobby di giocatori e sperimentare immagini migliorate. Avrete comunque la possibilità di giocare in una resolution mode a 4K o in performance mode a 60 FPS.

Descenders arriva anche in edizione fisica sulla famiglia Xbox!

Katie Clark, Senior Product Manager presso Sold Out, ha dichiarato a riguardo:

Siamo entusiasti di collaborare di nuovo con No More Robots per pubblicare fisicamente Descenders su Xbox. Il freeride procedurale estremo di Descenders ha rscontrato un grande successo tra i fan e siamo entusiasti che i giocatori su Xbox possano immergersi nel titolo tramite questa edizione fisica. Katie Clark

Non abbiamo ancora una data d'uscita precisa per l'edizione fisica di Descenders per Xbox One e Xbox Series X / S. Per ora si sa solo che arriverà nel mese di giugno, ma vi terremo sicuramente informati quando giungeranno ulteriori novità. Che cosa ne pensate? Avete già giocato Descenders o approfitterete di quest'edizione fisica? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!