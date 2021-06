Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, svelata la data d’uscita del videogioco!

Tramite comunicato stampa, SEGA ha svelato che il videogioco ufficiale di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles arriverà in occidente, con tanto di trailer e data d’uscita

Sega è un grande publisher che sta alle spalle di brand come Sonic, ma che ha anche collaborato alla pubblicazione dei titoli di Atlus, Persona 5 in primis, ma anche il venturo Shin Megami Tensei V. Inoltre, così come Bandai Namco, l’azienda ha una spiccata propensione verso i titoli derivanti da anime e manga particolarmente famosi. Tramite comunicato stampa, infatti, l’azienda ha svelato che Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles arriverà in Nord America e in Europa il prossimo 15 ottobre su PS5, PS4, XBox One, Xbox Series X | S e PC (via Steam). Se effettuerete il preordine della Digital Deluxe Edition, potrete accedere al gioco a partire dal 13 ottobre. Il gioco è già prenotabile nelle versioni console e presto si apriranno i pre-order anche su Steam.

Il gioco è sviluppato da CyberConnect 2 e vi consentirà di rivivere i momenti più importanti dell’Unwavering Resolve Arc e del Mugen Train Arc. La storia narra di Tanjiro, un bravo ragazzo che vende carbone per vivere e che, un giorno come tanti altri, tornando a casa trova la sua famiglia massacrata da un demone. Sua sorella minore Nezuko, unica sopravvissuta, è stata trasformata in un essere demoniaco. Nonostante il trauma, Tanjiro decide di diventare un “demon slayer”, per cercare il modo di riportare sua sorella alla normalità e vendicarsi. Qui sotto trovate il trailer ufficiale rilasciato da Sega in seno al comunicato stampa.

Il videogioco di Demon Slayer ha finalmente una data d’uscita occidentale!

Nel gioco potrete sfidarvi nell’arena, padroneggiando tutte le spettacolari abilità del roster dei personaggi, inclusi Tanjiro e Nezuko. L’azione raggiunge il suo apice nelle battaglie contro i potenti boss che metteranno alla prova il coraggio del protagonista e le vostre abilità. Inoltre, per aumentare l’acquolina nella bocca dei fan di Demon Slayer, è presente il cast originale del doppiaggio inglese e giapponese.

Avete visto il trailer, con tanto di data d’uscita, del videogioco Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!