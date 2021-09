Deltarune: Toby Fox vuole pubblicare i rimanenti capitoli insieme

Niente megalomania, ma solo umile determinazione: Toby Fox punta alla pubblicazione simultanea dei restanti tre capitoli di Deltarune

Nonostante la pubblicazione in solitaria del secondo episodio Toby Fox, il creatore di Deltarune, ha dichiarato di voler ambire alla pubblicazione simultanea dei rimanenti capitoli. L’autore si è sbottonato sul sito ufficiale del gioco, in seguito alla già citata e inattesa uscita della seconda parte. Sebbene il piano iniziale fosse quello di pubblicare il resto del gioco solo al suo compimento, Fox ha notato che “far passare molto tempo senza un rilascio è difficile sia per i fan che per i creatori”. In aggiunta a questa considerazione, sappiamo anche che il secondo capitolo sarà l’ultimo della fase shareware.

Le anticipazioni di Toby Fox sui prossimi capitoli di Deltarune

Sarà infatti con i restanti capitoli di Deltarune che Toby Fox, ufficialmente, “chiederà ai giocatori di comprare” la sua opera. Il prezzo degli episodi 3, 4 e 5 è tuttora ignoto, ma il prezzo sarà più alto della soglia dei quindici richiesta da Undertale. Il denaro risparmiato dai fan, stando a Fox, sarebbe meglio speso supportando gli sviluppatori indie acquistando i loro giochi. Se poi i giocatori mirano espressamente a supportare lui, nulla vieta loro di acquistare le colonne sonore sia di Undertale che di Deltarune dal suo profilo Bandcamp. Riportiamo qui sotto la dichiarazione vera e propria in merito.

Dopo aver paragonato l’uscita gratuita del secondo episodio alle prede che un gatto ci lascia alla porta, Fox ha reiterato quanto questi giochi “non siano solitamente gratuiti”. Nel corso del post, di cui qui sopra potete vedere due stralci, lo sviluppatore ha anche fatto luce sulle complicazioni nella creazione di Deltarune. Rispetto ad Undertale, infatti, il gioco beneficia di nuove piattaforme più complesse. Ciò porta anche ad una maggiore ambizione nella grafica e nella trama, ma comporta anche tempistiche maggiori rispetto all’attesa per il gioco precedente. A questo, dunque, si deve anche il prezzo maggiorato dei prossimi tre episodi.

