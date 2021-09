Deltarune Capitolo 2: come trovare (e battere) il boss segreto

Il boss segreto di Deltarune Capitolo 2 è molto specifico sui parametri da soddisfare: ecco come trovarlo… e dargli il benservito!

Non potrete dar vita allo scontro con il boss più epico di Deltarune Capitolo 2 solo giocando: si tratta di un avversario segreto, e quindi starà a voi trovarlo. Non essendo esattamente il nemico più appariscente, questo coriaceo combattente si riserva delle meccaniche speciali a lui esclusive. C’è un motivo, d’altronde, se questo scontro lascerà la vostra squadra impietrita dalla paura: il cuore, elemento chiave degli scontri, si ritrova al centro di uno shoot-em-up, con tanto di attacchi caricati. Prima di proseguire oltre, sappiate che (come il gioco stesso) manterremo la terminologia in inglese.

Allerta spoiler!

Vorremmo fare un’ulteriore preambolo sul boss segreto che vi attende in Deltarune Capitolo 2. Di sicuro, dietro questo incontro-scontro nasconde molto più di ciò che appare. Potrebbe trattarsi di qualcosa di importante per la sempre crescente lore, quindi va da sé che se siete fan del sofferto operato di Toby Fox non vorrete perdervelo. Naturalmente, cercheremo anche di tacerne il nome per evitare a chi sta scorrendo il testo più in fretta di quanto non dovrebbe di incappare in uno spoiler. Ciò detto, abbiamo decisamente finito di essere vaghi in proposito. Da qui in poi, vale tutto!

Premessa – Come trovare il boss segreto di Deltarune Capitolo 2

Kris dovrà completare diversi obiettivi in Deltarune Capitolo 2 prima di poterne affrontare il boss segreto. In aggiunta, trattandosi di contenuti che il giocatore può perdere in modo permanente, bisogna affrontare questo nemico prima di completare il Cyber World. Il boss in sé è accessibile dal momento in cui si raggiunge la Queen’s Mansion. In seguito, è necessario raccogliere una chiave nascosta, trovare un sentiero segreto e addentrarsi in un seminterrato specifico. Dopo aver usato la porta per il viaggio rapido (qui sopra) ed essere tornati alla Trash Zone, non dovrete far altro che seguire i passi che vi illustreremo qui sotto.

La scaletta da seguire – Come trovare il boss segreto di Deltarune Capitolo 2

Basta tergiversare: se siete arrivati nella Trash Zone, ecco i passi da compiere.

Fatevi dare la Keygen da Spamton.

da Spamton. Portate la Keygen al seminterrato di Queen’s Mansion. Dirigetevi nella stanza ad est al primo piano, dopo l’enigma del traffico. Nella sala delle statue, interagite con tutti i portacandele sugli angoli per trovare il lucchetto della Keygen.

della Keygen. Una volta nel seminterrato, andate il più possibile a sinistra. La stanza ad ovest vi intrappolerà, ma una giostra a forma di tazza farà la sua comparsa, permettendovi di disattivare il campo di forza. Dall’altra parte, un robot vi darà l’ EmptyDisk .

. Riportate da Spamton nella Trash Zone e dategli il disco. Scegliete “TRANSFER” e tornate al seminterrato, rimettendo l’EmptyDisk dove lo avete trovato.

Come sconfiggere Spamton NEO

Tanto vale dirlo: sì, il boss segreto di Deltarune Capitolo 2 è Spamton NEO. Non appena avrete depennato anche l’ultimo passo dalla lista qui sopra, questo temibile avversario vi affronterà. Nella lotta, Spamton NEO lancerà le sue copie a ondate in stile shoot-em-up. I vostri colpi regolari distruggeranno quelli piccoli, mentre quelli più grandi richiederanno attacchi caricati. Scegliete “SNAP” o “SNAP ALL” per caricare la barra MERCY, ma il comando “SNAP” semplice la ricarica di un misero 2%.

Ralsei e Susie otterranno nuove abilità, mentre Supercharge consente di avere 20 colpi autocaricati a disposizione Fluffyguard genera invece uno scudo. Intercettare gli attacchi aumenterà a sua volta la barra MERCY. Assicuratevi di tenervi in salute il più possibile con pozioni e quant’altro: è la parte più difficile di questa battaglia, è vero, ma più danni incasserà Spamton NEO e meno i suoi attacchi andranno a segno. Tenete duro e porterete a casa la vittoria.

Ora sta a voi dirci la vostra: la guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.