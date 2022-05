Deliver Us The Moon: rinvio per le versioni PS5 e Xbox Series X/S

Gli sviluppatori ufficializzano il rinvio di Deliver Us The Moon per PS5 e Xbox Series X/S. Scopriamo i dettagli in questa news

Risale alle scorse ore la notizia che KeokeN Interactive, la software house autrice di Deliver Us Te Moon, ha annunciato un rinvio per le versioni PS5 e Xbox Series X/S del titolo. Quest’ultimo, originariamente rilasciato su PC nel 2018, e poi giunto successivamente su console della passata generazione, era previsto in uscita sulle ammiraglie di Sony e Microsoft nel corso di questo mese, con una versione ricca di miglioramenti grafici e tecnici. Per fortuna però il ritardo non sembra essere così grande.

Ufficiale il rinvio delle versioni PS5 e Xbox Series X/S di Deliver Us The Moon

A quanto pare i giocatori in attesa dell’uscita di Deliver Us The Moon per PS5 e Xbox Series X/S dovranno pazientare ancora un pò prima di poter mettere le mani su queste versioni, per le quali purtroppo è stato ufficializzato un rinvio. Il titolo, ambientato in un futuro in cui le risorse della Terra si sono esaurite, mette il giocatore nei panni di un astronauta con lo scopo di recarsi su una colonia umana sulla Luna.

L’arrivo dell’opera di KeokeN Interactive sulle console di ultima generazione era atteso originariamente per il prossimo 19 maggio, ma ora slitta di circa un mese. La nuova data ufficiale è quindi il 23 giugno, e la software house ha rilasciato nel frattempo un nuovo trailer dedicato. Non resta quindi che attendere fiduciosi. Nel frattempo, se siete interessati al titolo, potete trovare a questo link la nostra recensione della versione PC, e invece a quest’altro link quella relativa alle versioni console della passata gen.

E voi eravate in attesa della versione current gen di questo titolo? Che cosa ne pensate di questo rinvio?