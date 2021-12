DEEMO II: rivelata la data d’uscita

L’atteso titolo mobile DEEMO II ha finalmente una data d’uscita ufficiale. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Le app mobile, lo sappiamo tutti, hanno al giorno d’oggi una grande incidenza sulla nostra vita quotidiana. Proprio per questo forse il gaming mobile sembra ogni anno sempre più inarrestabile, con un parco titoli estremamente vario, nel quale si nascondono anche perle che meritano davvero di essere provate. Come vi abbiamo di recente anticipato sulle nostre pagine, il trend per il 2022 si preannuncia sempre in ascesa, ed infatti in questa news vi parliamo di uno dei primi attesi titoli in arrivo a inizio del nuovo anno su Android ed iOS: DEEMO II, la cui data d’uscita è finalmente stata rivelata.

Ecco la data d’uscita di DEEMO II

Ambientato in un mondo dai toni fantasy, tratteggiato da una direzione artistica che farà la gioia degli amanti dello stile Anime, DEEMO II sarà dotato di un gameplay composto da un mix di esplorazione e sezioni ritmiche. Nel gioco impersoneremo una ragazza di nome Echo, nei panni della quale vivremo una storia che promette di essere davvero curata e ricca di personaggi interessanti da incontrare.

Dopo una beta a numero chiuso tenutasi lo scorso novembre, DEEMO II ha finalmente ottenuto una data d’uscita ufficiale. Rayark, la software house autrice del titolo, ha annunciato infatti che il nuovo capitolo arriverà su Google Play ed App Store il prossimo 13 gennaio e sarà scaricabile gratuitamente. Al momento sembra che le preregistrazioni per il titolo abbiano superato le 700,000.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire?