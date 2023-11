DECAPOLICE: il titolo di Level-5 slitta al 2024

Nemmeno le indagini cyberpunk di DECAPOLICE sono immuni ai tempi della giustizia: Level-5 prolunga la gestazione fino al “futuristico” 2024

Come team di sviluppo, Level-5 ha avuto i suoi alti e bassi, ma è proprio per evitare questi ultimi che DECAPOLICE slitta al 2024. Originariamente previsto per il termine dell’anno corrente, il gioco di ruolo investigativo ambientato in un futuro cyberpunk viene dunque posticipato (per evitare la fine dell’altro, ahem, Cyberpunk) al prossimo calendario. Durante il recente evento Vision 2023 II, l’amministratore delegato della compagnia Akihiro Hino ha svelato che gli sviluppatori hanno preferito mettere la qualità al primo posto. “Il GdR open-world criminologico DECAPOLICE ha ricevuto molti elogi all’uscita della demo al Tokyo Game Show”, esordisce Hino. “Per assicurarci uno sviluppo adeguato a livello qualitativo e quantitativo, abbiamo deciso di prenderci più tempo.”

Hino ha inoltre spiegato che DECAPOLICE mira ad un mondo molto più grande e coinvolgente rispetto ai titoli passati di Level-5. “In merito ai nostri giochi, questo vanta un open world dalla portata mai vista prima d’ora”, ha dichiarato Hino. “Miriamo a costruire un mondo grande e coinvolgente, pieno di opportunità di gioco. Gli incidenti si verificheranno in molte località diverse, tante delle quali saranno piene di sorprese. È a questo gameplay che miriamo con DECAPOLICE.” Il gioco è in sviluppo per PS5, Nintendo Switch e PS4. Naturalmente il posticipo solleva domande sul possibile Nintendo Switch 2, “previsto” nella seconda metà del 2024 secondo i rumor. Professor Layton and the New World of Steam ha un periodo di uscita, a proposito: 2025.

