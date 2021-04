Deathloop: rinviato con nuova data d’uscita!

Deathloop, titolo in sviluppo presso Arkane Studios, è stato rinviato; abbiamo però una nuova data d’uscita. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Purtroppo, ormai, rinviare alcuni titoli, anche molto attesi, è diventata una prassi all’interno del mercato videoludico. Cyberpunk 2077 ci ha insegnato, per esempio, quanto questa pratica possa spingersi in là, fino a stancare anche l’utenza. Che sia proprio l’hype che si viene a creare intorno ad un titolo, e di conseguenza le aspettative che si hanno, a spingere gli sviluppatori a “prendersi un po’ più di tempo”? Non abbiamo una risposta certa. Ciò che è certo è che anche Arkane, in questo caso, non è stata da meno. Deathloop è stato rinviato ma, fortunatamente, abbiamo una nuova data d’uscita ufficiale.

Deathloop: il titolo è stato rinviato e Arkane ha presentato una nuova data d’uscita

Come già detto precedentemente il nuovo titolo in sviluppo presso l’esperta e navigata (ma non per questo esente dalla possibilità di rinviare i giochi) Arkane Studios, Deathloop è stato rinviato ma a mitigare questa notizia è stata la presentazione di una nuova data d’uscita ufficiale. La pubblicazione del gioco, inizialmente prevista nel mese di Maggio è stata ora fissata a Settembre, con l’esattezza parliamo del 14 Settembre 2021. Ci toccherà, dunque, attendere tutta la prossima caldissima estate prima di mettere su quello che sembra essere uno degli FPS più interessanti degli ultimi anni.

La notizia, da come potete vedere dal tweet qui su, è arrivata una manciata di minuti fa proprio tramite il profilo ufficiale del gioco. Prima cinguettata e poi postata su tutti gli altri social, la notizia del rinvio di Deathloop ha già fatto il giro del web scatenando la reazione della community e di tutti i videogiocatori in attesa di poter mettere le mani sul gioco. Ricordiamo che Deathloop verrà pubblicato su PS5 e PC. Ad oggi ancora non si hanno notizie relative ad un possibile approdo anche su console di casa Microsoft. Seguiranno sicuramente aggiornamenti.

