Deathloop: online l’aggiornamento, ancora dei problemi su PC

Deathloop ha avuto dei problemi di stuttering sin dal lancio su PC, ma sembra che questi non siano ancora stati risolti dal team di Arkane Studios, nemmeno dopo il rilascio del nuovo aggiornamento

Deathloop, la nuovissima esclusiva temporale PS5 creata per mano del team dietro la serie Dishonored, si è fatta finalmente strada sulle console e PC dei videogiocatori. Come succede ormai con ogni gioco al lancio, anch Deathloop ha ricevuto un aggiornamento con l’obiettivo di aggiustare alcuni tra i maggiori problemi riscontrati dagli utenti, specialmente dalle persone che giocano su PC.

Cosa risolve l’aggiornamento di Deathloop su PC

Era presente un problema su Steam che impediva ai giocatori di poter sbloccare degli achievemnts, ma il nuovo aggiornamento dovrebbe aver risolto la situazione. Inoltre, coloro soggetti a crash su Deathloop adesso riceveranno un messaggio d’errore più dettagliato. In questo modo si informerà chi non possiede un processore in grado di raggiungere i requisiti minimi di gioco. Verrà indicato anche se per caso il giocatore, o magari un qualche programma di terze parti, ha disabilitato delle estensioni necessarie per far funzionare il titolo.

Ma c’è ancora qualcosa che Arkane Studios non è riuscita a sistemare: infatti, anche dopo il recente aggiornamento di Deathloop, i giocatori PC continuano ad avere problemi di stuttering. Il team di sviluppo ha dichiarato di star cercando le cause insieme ad un possibile modo per poter risolvere la cosa, ma finché ciò non accadrà invita gli utenti ad aiutare con la costruzione di una patch risolutiva, segnalando il problema tramite un ticket da mandare al servizio clienti.

Dunque, pare che i giocatori dovranno attendere ancora un altro aggiornamento prima di potersi godere il gioco al meglio della sua resa su PC.