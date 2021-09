Death Stranding Director’s Cut: ecco quando potremo vedere il nuovo trailer di gameplay

Kojima Productions ha appena fornito una data per il prossimo trailer di gameplay di Death Stranding Director’s Cut, vediamola insieme

Qualche giorno fa il visionario game director Hideo Kojima aveva dichiarato di aver ultimato la produzione del nuovo trailer di Death Stranding Director’s Cut. Kojima aveva detto che lo stesso sarebbe arrivato la prossima settimana e ora Kojima Productions ha reso il tutto ufficiale. Il trailer di gameplay finale di Death Stranding Director’s Cut debutterà l’8 settembre alle ore 9:00 (iniziate a mettere il promemoria sullo smartphone). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Death Stranding Director’s Cut: “non potete perdere il nuovo trailer di gameplay” parola di Kojima Productions

Per quanto riguarda ciò che conterrà il nuovo trailer di gameplay di Death Stranding Director’s Cut, il tweet dice semplicemente che “non potrete perderlo”. Negli scorsi tempi, Kojima Productions non è stata certo avara di dettagli e ha già fornito molte anticipazioni sulle funzionalità che verranno aggiunte all’attesissima Director’s Cut. Queste includeranno nuovi strumenti come il Buddy Bot per portare a spasso Sam; un’opzione per avere un rematch contro i boss, a condizione che li abbiate ovviamente già battuti una volta; un poligono di tiro per testare le armi e partecipare alle esercitazioni classificate; gare e Cronometro; e altro ancora. Sono state inoltre aggiunte nuove missioni secondarie che forniranno alcuni segreti da scoprire sulla misteriosa lore del gioco.

Wednesday, September 8th, tune in to watch the "FINAL TRAILER" for DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT. You won’t want to miss it!

Airs on the KJP YouTube channel, Wednesday at 4PM/JST, 8AM/BST, 12AM/PST.https://t.co/PJQ6iBxsqj#DeathStranding pic.twitter.com/GYxu1IvbgK — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 3, 2021

Vi ricordiamo, infine, che Death Stranding Director’s Cut uscirà il 24 settembre per PS5. I possessori della versione PS4 del gioco potranno eseguire l’aggiornamento alla versione Digital Deluxe su PS5 per ulteriori 10 euro. Pare inoltre che nella nuova edizione del gioco ci saranno anche nuovi veicoli, modalità di gioco e gadget dall’aspetto piuttosto interessante. Per saperne di più al riguardo date un’occhiata a questo articolo di qualche tempo fa. Se poi volete saperne di più anche sul prezzo e le migliorie tecniche della Dorector’s Cut vi basta cliccare qui (spoiler: anche in questo caso ci sono novità degne di nota).

