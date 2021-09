Death Stranding Director’s Cut: ecco quando dovrebbe arrivare il prossimo trailer di gameplay

Death Stranding Director’s Cut arriverà nel giro di settimane e per l’occasione Hideo Kojima ha preparato un nuovo trailer di gameplay

Tra le opere che più potentemente hanno saputo scuotere l’immaginario e il panorama generale del passato videoludico recente sarebbe davvero ingiusto non citare Death Stranding. Con il suo gameplay atipico e l’atmosfera che in molti hanno addirittura visto come anticipatrice dei tempi da pandemia globale, l’opera ha saputo decisamente ritagliarsi uno spazio nella mente dei videogiocatori. Lo storico game director Hideo Kojima ha trascorso molto tempo a lavorare sul trailer di gameplay per la prossima riedizione estesa, la Death Stranding Director’s Cut, che è stata mostrata di recente alla Gamescom Opening Night Live.

Il filmato si è rivelato essere una anteprima piuttosto ampia ed esauriente su tutto ciò che ci sarà di nuovo nella prossima versione del gioco (destinata a PS5). Prima dell’imminente lancio, alla fine di questo nuovo mese, riceverà anche un terzo (e ultimo) trailer. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Death Stranding Director’s Cut: Kojima ha ultimato il trailer di gameplay finale della riedizione del gioco, ora è tutto “fuori dalle sue mani”

Kojima ha recentemente scritto su Twitter che i lavori sul trailer di gameplay finale di Death Stranding Director’s Cut sono ultimati. Ora il tutto è ufficialmente “fuori dalle sue mani”. Kojima ha riferito anche che il filmato uscirà probabilmente alla fine della prossima settimana, quindi non vi resta che aspettare pazientemente ancora per qualche altro giorno. Resta da vedere se ci sono dettagli significativi che devono ancora essere rivelati e potrebbero essere mostrati nel prossimo trailer.

Final trailer for "Death Stranding Director's Cut".

Thank you for your patience. It's already delivered, out of my hands, and I'm checking it now. It will probably be released in the latter half of next week. Please wait a little longer.

🌈🦀🐟🐬🐋☔️🌱👻🌪💀⛱👶👍 pic.twitter.com/w9DFPsLCiS — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 1, 2021

Vi ricordiamo che Death Stranding Director’s Cut uscirà per PS5 il 24 settembre. Di recente, l’attore Norman Reedus (che come probabilmente saprete interpreta il protagonista di Death Stranding Sam Porter Bridges) ha affermato che sono in corso trattative per un sequel, lo stesso Reedus ha espresso tutta la sua gioia per la notizia anche se ha riferito il tutto in termini di possibilità e non di certezza (occhio quindi a prendere il tutto con le dovute pinze). Maggiori dettagli al riguardo in questo articolo.

