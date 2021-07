Death Stranding Director’s Cut: prezzo e dettagli tecnici, ecco come girerà su PS5

Dopo l’annuncio della data d’uscita di Death Stranding Director’s Cut, arrivano anche dettagli tecnici su come sarà il gioco su PS5

In questa nuova epoca degli ottanta euro per un gioco, è bello sapere che Death Stranding Director’s Cut costerà solo 50 euro su PS5. Jay Boor, responsabile editoriale di Kojima Productions, ha anche confermato che i possessori di PS4 possono eseguire l’aggiornamento alla Digital Deluxe Edition su PS5 per soli 9,99 euro. I progressi possono anche essere trasferiti dalla versione PS4 alla versione PS5 in modo da poter riprendere da dove ci si era interrotti. Insomma, ottime notizie indubbiamente e, come si suol dire, non finisce qui: sono stati anche rivelati dettagli tecnici sulla versione PlayStation 5 di Death Stranding Director’s Cut. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Death Stranding Director’s Cut: su PS5 saranno disponibili due modalità di gioco per le performance

Boor ha anche rivelato funzionalità come il Friend Play e le classifiche, anche se ulteriori dettagli verranno forniti in seguito. I contenuti esclusivi a tema Half-Life e Cyberpunk 2077, attualmente disponibili nella versione PC del gioco di Kojima, saranno inclusi anche in Death Stranding Director’s Cut che avrà anche nuova “verve” tecnica su PS5. Il feedback tattile e i trigger adattivi del DualSense saranno ovviamente supportati a pieno insieme all’audio 3D. I tempi di caricamento sono “quasi istantanei” grazie all’SSD della console.

Saranno, inoltre, disponibili due modalità grafiche: 4K con upscaling fino a 60 FPS in modalità Performance o 4K nativo in modalità Fidelity, con display Ultrawide e HDR supportati. Per quanto riguarda la Digital Deluxe Edition, costerà 59,99 euro e includerà una mini colonna sonora, un set di avatar e toppe per lo zaino da utilizzare nel gioco. Inoltre, con questa versione otterrete anche oggetti di personalizzazione come la tuta della squadra di consegna speciale di Gold Bridges e i Power Gloves, la tuta e i guanti di potenza della squadra di consegna speciale di Silver Bridges e le opzioni Chiral Gold e Omniriflettore per il pod BB. Death Stranding Director’s Cut uscirà il 24 settembre per PS5. Per maggiori dettagli sugli altri nuovi contenuti del gioco, cliccate qui.

