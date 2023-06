Death Stranding Director’s Cut: in uscita anche su Mac!

La Director’s Cut di Death Stranding è in uscita anche su Mac. Una notizia molto interessante per tutti gli utenti Apple e per il mercato in generale. Scopriamo i dettagli in questa news

Kojima Productions e 505 Games sono orgogliosi di annunciare l’imminente uscita di Death Stranding Director’s Cut su Mac, la visione definitiva di Hideo Kojima della sua epopea acclamata dalla critica e che sfida i generi. Disponibile per il pre-ordine sul Mac App Store. Il gioco girerà in modo nativo sul silicio Apple e sfrutterà appieno le caratteristiche di Metal 3, come il MetalFX Upscaling, consentendo una fedeltà grafica imbattibile e prestazioni sorprendenti.

Hideo Kojima ha dichiarato:

Sono un fan sfegatato di Apple da quando ho comprato il mio primo Mac nel 1994 ed è stato un mio sogno vedere il miglior lavoro del mio team prendere vita sul Mac. Death Stranding Director’s Cut su Mac sfrutta le più recenti tecnologie Apple per offrire la migliore esperienza ai nostri fan.

Susan Prescott, vicepresidente delle Worldwide Developer Relations di Apple, ha a sua volta affermato:

Una nuova era per i giochi su Mac è arrivata. Grazie alla potenza del silicio Apple, ora decine di milioni di Mac possono eseguire giochi impegnativi con prestazioni eccezionali, una durata della batteria eccezionale e una grafica mozzafiato. Siamo entusiasti che questo titolo arrivi su Mac nel corso dell’anno. Gli sviluppatori di tutto il mondo potranno sfruttare i potenti strumenti di Metal 3 per offrire a un numero di giocatori mai visto prima un gameplay incredibilmente reattivo con frame rate elevati.

Death Stranding Director’s Cut in arrivo su Mac: dettagli e novità

Death Stranding Director’s Cut include la location “Ruined Factory“, un insidioso complesso sotterraneo pieno di nuovi pericoli, e il protagonista del gioco Sam Bridges ha ora a disposizione una serie di nuovi aiuti per le consegne: dalle catapulte per il carico alle rampe, fino alla funzione di stabilizzatore. I combattimenti in mischia sono stati modificati e resi più godibili con mosse come il drop kick, mentre la nuova Maser Gun spegne i nemici con l’elettricità.

Grazie alla nuova posizione del poligono di tiro è possibile trovare il caricamento perfetto delle armi, mentre i veicoli possono essere guidati nel nuovo minigioco della pista. Sam può anche cavalcare i Buddy Bot per attraversare le terre desolate con maggiore facilità. L’esperienza innovativa del leggendario creatore di videogiochi Hideo Kojima si avvale anche della recitazione e della voce di Norman Reedus nei panni di Sam Bridges, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley e Lindsay Wagner. Death Stranding Director’s Cut su Mac avrà un prezzo all’uscita di 39,99 dollari.

