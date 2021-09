Death Stranding Director’s Cut: oggi il day one!

Oggi, 24 settembre 2021, è finalmente arrivato il day one della Director’s Cut di Death Stranding! Scopriamo insieme qualche dettaglio in più

Dopo quell’annuncio a sorpresa avvenuto durante il Summer Game Fest 2021, siamo finalmente arrivati al day one di Death Stranding Director’s Cut. Annunciato proprio da Kojima, questa nuova edizione e versione del titolo del 2019 (cliccando qui accederete alla nostra recensione del gioco base) si propone di portare diverse novità e modifiche. Andiamo a scoprire insieme qualche dettaglio relativo proprio a questa Director’s Cut di Death Stranding.

Death Stranding Director’s Cut: day one, disponibilità e novità!

Come già detto precedentemente, oggi Venerdì 24 Settembre è il day one di Death Stranding Director’s Cut. Questa versione si propone di apportare interessanti novità dal punto di vista del gameplay. Nuovi gadget (come ad esempio il jetpack) e diverse novità relative al sistema di combattimento. Per non parlare poi di nuove missioni secondarie e approfondimenti vari relativi ad alcune trame secondarie. Il tutto condito da un aggiornamento tecnico, sia dal punto di vista della risoluzione sia del punto di vista performativo. Vi riproponiamo il final trailer rilasciato due settimane fa:

Nelle scorse ore, inoltre, è arrivata anche un’importante notizia relativa al tema, sempre più caldo, del costo degli upgrade da PS4 a PS5. Il costo dell’update sarà di 5 sterline e per ogni approfondimento potete fare riferimento alla nostra news dedicata. Sempre per rimanere in tema Kojima e Death Stranding, ci teniamo a ricordarvi anche che, nelle scorse settimana, è arrivata una conferma su un potenziale secondo capitolo direttamente dal protagonista del gioco: Norman Reedus aka Sam Porter Bridges. Tanta dunque la carne al fuoco in casa Kojima.

