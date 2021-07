Death Stranding: Director’s Cut, Kojima non ama il titolo del gioco

Il regista vuole dare un taglio al taglio del regista: ecco perché Kojima non sembra amare “Death Stranding: Director’s Cut” come titolo

Passano le settimane e Hideo Kojima non riesce a fare a meno di far parlare di sé: cosa potrà mai avere contro il titolo di Death Stranding: Director’s Cut? Non intendiamo titolo come sinonimo di gioco, ma parliamo proprio del nome scelto per questa riedizione. Da sempre, il game designer si è dichiarato un patito di Hollywood a livelli clinici, al punto da definire il suo corpo come “composto da film al settanta per cento”. Sembrerebbe, in condizioni normali, che parlare di “taglio del regista” sia perfetto, ma a quanto pare stavolta siamo fuori strada. Sembrerebbe trattarsi di incoerenza, tuttavia non è così.

Death Stranding: Director’s Cut, un gioco di Hideo Kojima (ma il titolo no)

Sembrerebbe che il titolo di Death Stranding: Director’s Cut non sia stato scelto da Kojima, stando al suo tweet di oggi. Nel post, tradotto per l’occasione dall’utenza di Reddit, il game designer ha sfogato un suo cruccio sull’inesattezza contestuale dietro al nome. Se siete dei cinefili convinti tanto quanto il Tarantino orientale dovreste già aver intuito la puntualizzazione che Kojima ha voluto fare. In caso contrario, però, vi lasciamo al post (che consente una traduzione automatica, nel caso) per cogliere voi stessi questa ricercatissima pignoleria.

Difficilmente l’indubbia influenza di Kojima basterà a fare un cambio dell’ultimo minuto all’anagrafe, ma apprezziamo che l’amore del game designer per il cinema si spinga fino a questo punto. Per farla breve, un taglio del regista consiste nell’aggiunta di contenuti tagliati in precedenza, mentre ciò che sta per raggiungere il mondo morto e desolato di Death Stranding è materiale per lo più creato ex novo. La cura maniacale di Kojima non manca mai di darci spunti di conversazione, ma la domanda è solo una: secondo voi quanto tempo passerà prima che si parli di nuovo di Abandoned?

