Dead Space: si parla di remake?

Se c’è un titolo che merita un remake quello è sicuramente Dead Space e finalmente pare essere arrivata una conferma da parte di Motive Studios

Il remake di Dead Space, frutto del lavoro del team di Visceral Games, ci sarà dunque stando a quanto dichiarato da Motive Studios e dall’account Twitter ufficiale del gioco. Il titolo dovrebbe dunque venire pubblicato agli inizi del 2023 per console quali PS5, Xbox Series X/S e naturalmente PC, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Dead Space: remake fissato per inizio 2023

Prima della conferma che il remake di Dead Space sarebbe arrivato all’inizio del 2023, la Electronic Arts aveva dichiarato che un buon momento sarebbe stato l‘ottobre del 2022, ma alla fine ha deciso di concedersi un po’ di tempo in più per stupire maggiormente i suoi fan.

Ma i fan non potevano certo rimanere a bocca asciutta e, proprio per questo motivo, recentemente c’è stato un livestream gestito dagli stessi sviluppatori che ha analizzato il gioco sotto diversi aspetti come l’audio, il sistema A.L.I.V.E., le armi come il Plasma Cutter e tanto altro ancora. Anche l’occhio vuole la sua parte altrimenti è solo hype inutile!

Ovviamente non è stato ancora terminato, ma da qui fino al prossimo anno c’è ancora molto tempo perciò siamo sicuri che, a breve, saranno disponibili ulteriori aggiornamenti riguardanti il titolo. Speriamo solo che non si tratti di un mezzo passo falso come si è verificato qualche anno fa con MediEvil (pace all’anima tua Sir Daniel Fortesque).

