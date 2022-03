Dead Space Remake: annunciato il prossimo evento live stream

Motive Studios e EA hanno annunciato la data del prossimo live streaming dedicato a Dead Space Remake. Durante l’evento verranno mostrate le prime immagini e scopriremo ulteriori dettagli

In questo inedito live stream sul nuovo Dead Space Remake, Motive Studios ha anticipato che tutti i giocatori potranno dare una prima occhiata al titolo. Tuttavia, non dovremo aspettarci moltissime informazioni, dato che il remake è ancora nelle sue fasi cruciali di sviluppo. L’uscita, anche se non rivelata ufficialmente insieme alla presentazione all’ultimo EA Play Live, è previsa per questo autunno. Scopriamo i dettagli di seguito.

Prime immagini del Remake di Dead Space svelate in una prossima live stream

Motive Studios e Electronic Arts hanno recentemente annunciato la data della prossima live streaming dedicata al remake del classico Dead Space. La live si terrà l’11 marzo (10 AM PST) sulla pagina ufficiale YouTube degli sviluppatori. Durante l’evento potremo dare, secondo gli autori, una “prima occhiata allo sviluppo“. Dead Space Remake ha l’ambizione di ricostruire dalle fondamenta il titolo originale affidandogli un nuovo motore grafico, il Frostbite Engine. Tra le innovazioni tecniche in gioco, ci sarà la quasi totale assenza di caricamenti data dall’SSD delle piattaforme di nuova generazione e dal supporto per l‘audio 3D.

Nell’ultimo appuntamento live, gli sviluppatori hanno aggiornato il pubblico sul nuovo sistema di smembramento del titolo. Nel gioco, ogni arma avrà un effetto diverso sui necromorfi. Inoltre, l’intero sistema di movimento a Zero-G è stato rivisto e reso più simile a quello di Dead Space 2, con l’aggiunta di nuovi ambienti e sfide. Dead Space Remake uscirà per console next gen Xbox Series X/S, PS5 e PC. Anche se non c’è ancora una data ufficiale, diversi rumor indicano un periodo di uscita autunnale.

