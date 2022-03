Dead Space Remake: svelata la data del prossimo livestream

Sebbene non abbiamo ancora visto un trailer ufficiale del remake di Dead Space da quando Electronic Arts lo ha annunciato lo scorso anno, gli sviluppatori di Motive Studio hanno mostrato alcune parti del gioco attraverso dei livestream ed è stata da poco svelata la data del prossimo evento. Durante gli ultimi livestream hanno mostrato le novità più importanti che saranno presenti nel remake, tra cui molti miglioramenti visivi, il nuovo sistema di smembramento, effetti di luci/ombre più realistiche e anche la conferma di una finestra di rilascio all’inizio del 2023.

C’è ancora molto da scoprire sul remake di Dead Space e ora che abbiamo la data del prossimo livestream siamo pronti a saperne di più sul gioco. Infatti, Motive Studio ha confermato su Twitter che un nuovo livestream è previsto per il mese di maggio, con un forte focus sulla componente artistica del titolo. Come sempre, Motive prenderà spunto dai commenti della community per ulteriori argomenti da trattare durante il live streaming, quindi possiamo aspettarci che verranno mostrate altre novità e forse alcuni filmati di gioco.

Our next Developer Livestream in May will cover the art of #DeadSpace!

What are other topics you’d want to see in our future streams? We’re taking notes. ⬇️ pic.twitter.com/S4s6pLJ44U

— Dead Space (@deadspace) March 14, 2022