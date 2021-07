Dead Space: il nuovo titolo potrebbe essere un remake

Il nuovo Dead Space, che secondo delle indiscrezioni sarà annunciato a breve, potrebbe essere un remake del primo gioco della saga

Continuano ad aumentare di volume le voci che vogliono prossimo l’annuncio di un nuovo titolo della nota saga survival horror Dead Space con quest’ultimo che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere un remake del primo capitolo del franchise. In particolare, sempre secondo quanto riportato da queste fonti non verificate, il titolo dovrebbe essere rivelato ufficialmente il prossimo 22 Luglio, in occasione del EA Play Live.

Dead Space: ecco perché il nuovo gioco potrebbe essere un remake

A dare la notizia che il prossimo titolo di Dead Space sarà probabilmente un remake è stato il noto giornalista di settore Jeff Grubb. Quest’ultimo ha infatti dichiarato che, secondo le sue fonti, gli sviluppatori hanno scelto di utilizzare come principale fondamenta per il nuovo progetto il primo titolo della saga. Il giornalista ha inoltre dichiarato che Motive Studios, che dovrebbe essere al lavoro sullo sviluppo del videogioco, sta traendo ispirazione da quanto fatto da Capcom per gli ottimi remake dedicati ai titoli storici di Resident Evil usciti di recente.

Come già specificato in apertura, manca ancora l’ufficialità rispetto allo sviluppo di un nuovo Dead Space e, di conseguenza, non c’è neanche la certezza che questo venga presentato durante lo EA Play Live, che avrà luogo il prossimo 22 Luglio. In compenso, sono stati confermati per la conferenza diversi altri titoli, come Battlefield 2042, Lost in Random e Apex Legends. Infine, è stato purtroppo annunciato che durante l’evento non saranno dati aggiornamenti riguardanti le saghe di Dragon Age e Mass Effect.

