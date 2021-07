Di recente è emerso un indizio che sembrerebbe preannunciare l’arrivo di un presunto Dead Space 4, il titolo sarà mostrato all’EA Play Live?

La speculazione che un nuovo gioco di Dead Space potrebbe essere in fase di sviluppo si è accesa questa settimana, quando il canale YouTube ufficiale di Dead Space ha cambiato l’immagine del profilo per la prima volta in quasi un decennio. Lo scambio del logo di Dead Space 3 con un’immagine più generica del franchise ha portato alcuni fan a teorizzare che i tempi indicano che una sorta di rivelazione imminente di un eventuale Dead Space 4 sia prevista per l’EA Play Live questo mese. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Dead Space 4: il titolo del prossimo gioco potrebbe non essere questo ma il reveal potrebbe comunque avvenire all’EA Play Live

Come riportato la scorsa settimana, Electronic Arts starebbe riportando in vita Dead Space con lo sviluppatore di Star Wars: Squadrons, Motive StudioS, che presumibilmente sta lavorando a un reboot del gioco originale del 2008, uno che non sarà un sequel diretto della trilogia horror di fantascienza, Il titolo del gioco, quindi, potrebbe non essere Dead Space 4 ma il gioco potrebbe ugualmente essere mostrato all’evento EA Play Live. Le voci sono iniziate quando Jeff Grubb di GamesBeat ha spiegato sul podcast GamesBeat Decides che Motive Studios avrebbe intenzione di far rivivere l’IP EA e l’avrebbe rivelato ufficialmente a luglio, con diversi altri punti vendita che hanno anche riferito di aver sentito voci simili.

#DeadSpace just updated it's profile picture after several

years of activity, and um.. 😳😳😳😳👉👈 pic.twitter.com/Tt8vXiHGaQ — Jack (@SierraI07) June 30, 2021

Motive Studios aveva precedentemente lavorato su un progetto con nome in codice “Gaia“, ma il progetto è stato inspiegabilmente cancellato dopo sei anni di sviluppo. Dall’ultimo gioco Dead Space 3 nel 2013, il franchise sembrava essere pressoché interrotto dal momento che lo sviluppatore Visceral Studios è stato chiuso nel 2017. Tuttavia, EA ha sempre ostinatamente negato di aver staccato la spina a Dead Space.

Il co-creatore della serie, Glen Schofield, sta ora lavorando a The Callisto Protocol, un nuovo gioco survival horror in terza persona che è stato sviluppato dal suo nuovo studio presso PUBG Corporation, Striking Distance. L’EA Play Live è previsto per il 22 luglio, anche se il gioco “da vetrina” confermato per lo show finora è Battlefield 2042.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.