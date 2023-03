Tramite comunicato stampa, Dambuster Studios e Deep Silver hanno divulgato un esteso gameplay trailer di Dead Island 2, della durata di ben 15 minuti: scopriamo insieme tutti i dettagli

Dopo uno sviluppo che definire travagliato sarebbe fare un complimento, ormai siamo decisamente vicini all’uscita di Dead Island 2. Nonostante abbia rischiato di diventare vaporware e di scomparire nei meandri dell’internet e dei diversi cambi di studio di sviluppo subiti, il titolo finale è stato creato da Dambuster Studios e pubblicato da Deep Silver e arriverà il prossimo 21 aprile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC. Dead Island 2 è un action con elementi RPG in prima persona ambientato in una versione infernale, ma elegante e vibrante, intrisa di sangue di Los Angeles, soprannominata HELL-A.

Ci siamo quasi: Dead Island 2 sta arrivando e si mostra con un nuovo gameplay trailer

A meno di due mesi dall’uscita del titolo, Dambuster Studios e Deep Silver hanno svelato un nuovo trailer del gioco che permette di dare uno sguardo approfondito al gameplay e all’azione presente nelle battute iniziali del titolo a Bel Air, Los Angeles. Equipaggiata con una serie di armi, ognuna con il proprio stile di combattimento unico e brutale e infinite possibilità di equipaggiamento, la cacciatrice Dani incontra gli zombie Standard (camminatore, Barcollante, Corridore) Varianti (Camminatore Granatiere) e Alfa (Zombie Iper Mutati) tutti con poteri e comportamenti unici. Vi lasciamo il trailer qua sotto.

Dani la cacciatrice | Dead Island 2: pubblicato un esteso gameplay trailer!

Originaria della County Cork in Irlanda, Dani è tenace ma equilibrata un’esclusiva caratteristica da slayer che ben si adatta a uno stile di combattimento agile. La sua missione? Raggiungere l’Halperin Hotel. I giocatori potranno anche combinare un potente set di Schede Abilità, per migliorare le loro abilità e adattarle al loro stile di gioco, assistendo Dani mentre si fa strada nella prima parte del gioco. La tecnologia di smembramento di Dambuster Studios, nota come FLESH (Fully Locational Evisceration System for Humanoids), significa che frantumare ossa, affettare zombi e sciogliere la carne non è mai stato così soddisfacente. Nei panni di un infetto slayer, ma in qualche modo immune, potrai finalmente capire cosa succede quando i cacciatori attivano il loro DNA corrotto per utilizzare la modalità Furia.

Limited edition e Pre-Order | pubblicato un esteso gameplay trailer!

Presentata anche la HELL-A Edition, l’edizione limitata del gioco ricca di oggetti unici per facilitare l’immersione di ogni fan, che contiene:

Una SteelBook esclusiva con il disco del gioco

Pass di Espansione

Mappa da viaggio di Venice Beach

6 x Carte dei Tarocchi Amazzazombi

2 x Spilette

1 x Toppa

Pacchetto Armi Dorate

Pacchetto Armi Pulp

Pacchetto Personaggi 1 & 2

Se preordinate qualsiasi edizione di Dead Island 2 riceverete il Pacchetto “Ricordi di Banoi”, contenente due armi uniche che celebrano il gioco originale di Dead Island e una Scheda Abilità speciale. Nello specifico, il Pacchetto include:

Randello di Banoi

Mazza da Baseball Ricordi di Banoi

Vantaggio Arma – Equilibrio

Scheda Abilità: Spazio Personale

Avete visto il nuovo gameplay trailer di Dead Island che dura ben 15 minuti? Che cosa ne pensate? Fatecelom sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!