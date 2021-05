Dead Island 2: il titolo sarà una esclusiva di Epic Store

Secondo alcuni documenti legali, Dead Island 2 sarà distribuito in esclusiva su Epic Store

Continuano a fuoriuscire indiscrezioni dai documenti resi pubblici dal processo tra Epic e Apple. L’ultima di queste sembra indicare che Dead Island 2 non solo sarà solamente una esclusiva del PC, ma sarà inoltre acquistabile unicamente attraverso Epic Store. La scelta di limitare in questa maniera la diffusione sul mercato del videogioco, secondo i suddetti documenti, dipende da una strategia a più ampio raggio della Epic, che ha investito un capitale importante per assicurarsi l’esclusiva di vari titoli.

Dead Island 2 non sarà l’unica esclusiva di Epic Store

Come accennato sopra, l’ottenimento dell’esclusiva di Dead Island 2 per Epic Store fa parte di una più ampia strategia di mercato, che vorrebbe portare diversi giochi di successo a essere acquistabili unicamente tramite questa piattaforma. Oltre al già citato seguito di Dead Island, i documenti indicano che anche il prossimo capitolo del franchise Saints Row rientra in questa operazione.

Questa novità rappresenta soltanto l’ultimo capitolo della travagliata storia di Dead Island 2. Il titolo è stato annunciato per la prima volta nel 2014 ma, nonostante siano passati ben sette anni, non si è particolarmente più vicini di allora alla sua uscita. Questo ritardo è stato causato dai numerosi cambi di studio: inizialmente il videogioco era stato affidato a Techland ma, quando quest’ultima ha scelto di dare la precedenza a un altro titolo sugli zombie, il progetto è passato a Yager, che è fallita senza riuscire a portarlo a termine. Dead Island 2 è stato quindi commissionato a Sumo Digital, che a sua volta non è stata capace di realizzarlo; il progetto è quindi arrivato a Dambuster Studios che se ne sta occupando correntemente.

