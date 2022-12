Dead Island 2: annunciato un nuovo showcase, ecco quando!

Tamite comunicato stampa, Deep Silver e Dambuster Studios hanno annunciato un nuovo showcase per Dead Island 2, Another day in HELL-A: scopriamo insieme tutti i dettagli

Se parliamo di videogiochi vittima di uno sviluppo travagliato, è quasi impossibile non nominare Dead Island 2. Annunciato ormai nel lontanissimo 2014 (abbiamo dovuto controllare l’anno per esserne sicuri, è passato davvero tanto tempo) inizialmente fu affidato alle mani di Yager Development, che fu poi successivamente rimossa dall’incarico e sostituita da Sumo Digital. Non basta, però: anche quest’ultima fu esonerata dall’incarico e al suo posto intervenne Dambuster, uno studio interno di Deep Silver, diventato sviluppatore ufficiale di Dead Island 2 ormai nel 2019.

Dopo tanti rumor e speculazioni, comunque, una data d’uscita ufficiale è stata svelata qualche tempo fa: il gioco arriverà, salvo ulteriori rinvii, il 28 aprile 2023 su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (tramite Epic Games Store). I fan del primo capitolo sono dunque in ufficiale fibrillazione e fremono per ulteriori notizie, che, stando a quanto rivelato tramite comunicato stampa dalla stessa Deep Silver, arriveranno decisamente presto. Annunciato infatti uno showcase dedicato, che si terrà il prossimo 6 dicembre 2022.

Deep Silver annuncia uno showcase per Dead Island 2: ma quindi esce davvero?

Lo showcase è intitolato Another day in HELL-A e presenterà nuovissime informazioni sul gameplay e ulteriori dettagli grazie ad un accattivante film live action, oltre a un elettrizzante trailer che permetterà ai giocatori di dare uno sguardo approfondito a un esclusivo footage del gioco. Potete sintonizzarvi sul canale Twitch di DeepSilver a partire dalle ore 21 del prossimo 6 dicembre.

